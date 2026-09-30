SILOVAO DEVOJČICU (15), PA NASTAVIO DA JE PROGANJA: Zahtevao da mu šalje eksplicitne fotografije i video-snimke - Majka sve prijavila
SEDAMNAESTOGODIŠNjAK iz Skoplja uhapšen je nakon prijave da je izvršio obljubu nad 15-godišnjom devojčicom, saopštila je policija, a prenosi Kurir.mk.
Kako je navedeno, slučaj je 29. septembra oko 16 časova prijavila 40-godišnja majka maloletnice, nakon čega su policijski službenici SVR Skoplje uhapsili osumnjičenog.
Prema prijavi, 17-godišnjak je nakon toga nastavio da prati i uznemirava maloletnicu, od koje je zahtevao da mu šalje eksplicitne fotografije i video-snimke.
Policija je navela da je postupak u toku, a nakon potpunog dokumentovanja slučaja protiv osumnjičenog će biti podneta odgovarajuća prijava.
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