DRAMATIČNO UPOZORENJE HOLANDSKOG GENERALA: Evropa je ranjiva do 2030, moramo izvući pouke iz Ukrajine

HOLANDSKI general Ono Ajhelshajm, načelnik sistema nacionalne odbrane i glavni vojni savetnik holandskog ministra odbrane izjavio je da se Evropa "suočava sa periodom ranjivosti do 2030. godine" i zato, kako je naveo, mora hitno da izvuče pouke iz situacije u Ukrajini dok ubrzano radi na ponovnom naoružavanju.

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Govoreći na samitu Euronews o odbrani i svemiru, on je istakao da postoji "jaz između današnjih pretnji i oružanih snaga koje će biti spremne tek za nekoliko godina", prenosi Gardijan.

- U tom periodu moramo da obezbedimo snažno odvraćanje, a ako odvraćanje zakaže moramo se boriti - rekao je holandski general.

Ajhelshajm je takođe govorio o potrebi za donošenjem ispravnih odluka o nabavkama i industrijskoj saradnji, kao i o važnosti zajedničkog delovanja umesto rada isključivo u nacionalnim interesima kako bi se napredovalo potrebnim tempom.

- Nije nam potrebno 27 različitih programa za razvoj dronova. Uspeh evropske odbrambene saradnje neće se meriti brojem programa koje pokrećemo, već opremom koju stavljamo u ruke naših vojnika - rekao je Ajhelshajm.

On je ocenio da instrumenti EU "funkcionišu samo ako ih koristimo na pravi način", dok su trenutni evropski programi za povezivanje partnera u odbrambenoj industriji poput aplikacije Tinder uz sve frustracije koje ona nosi.

(Tanjug)