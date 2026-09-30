DRAMATIČNO UPOZORENJE HOLANDSKOG GENERALA: Evropa je ranjiva do 2030, moramo izvući pouke iz Ukrajine
HOLANDSKI general Ono Ajhelshajm, načelnik sistema nacionalne odbrane i glavni vojni savetnik holandskog ministra odbrane izjavio je da se Evropa "suočava sa periodom ranjivosti do 2030. godine" i zato, kako je naveo, mora hitno da izvuče pouke iz situacije u Ukrajini dok ubrzano radi na ponovnom naoružavanju.
Govoreći na samitu Euronews o odbrani i svemiru, on je istakao da postoji "jaz između današnjih pretnji i oružanih snaga koje će biti spremne tek za nekoliko godina", prenosi Gardijan.
- U tom periodu moramo da obezbedimo snažno odvraćanje, a ako odvraćanje zakaže moramo se boriti - rekao je holandski general.
Ajhelshajm je takođe govorio o potrebi za donošenjem ispravnih odluka o nabavkama i industrijskoj saradnji, kao i o važnosti zajedničkog delovanja umesto rada isključivo u nacionalnim interesima kako bi se napredovalo potrebnim tempom.
- Nije nam potrebno 27 različitih programa za razvoj dronova. Uspeh evropske odbrambene saradnje neće se meriti brojem programa koje pokrećemo, već opremom koju stavljamo u ruke naših vojnika - rekao je Ajhelshajm.
On je ocenio da instrumenti EU "funkcionišu samo ako ih koristimo na pravi način", dok su trenutni evropski programi za povezivanje partnera u odbrambenoj industriji poput aplikacije Tinder uz sve frustracije koje ona nosi.
(Tanjug)
Preporučujemo
PESKOV POSLAO JASNU PORUKU ZAPADU: Nema dijaloga, nema ni promene kursa - nastavljamo SVO
29. 09. 2026. u 16:12
VELIKA NAJAVA IZ FRANCUSKE: Makron očekuje nove članice EU – „Od Balkana do Ukrajine“
28. 09. 2026. u 12:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)