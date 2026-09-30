"SPREČILI SU OZBILJNU TRAGEDIJU" Netanjahu otkrio nove detalje horora na letu za Tel Aviv: Gotovo svi putnici aviona bili Izraelci

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da dokazi ukazuju da je pilot kompanije "Flajdubai", koji je tokom leta nožem napao svog kolegu, nameravao da obori avion, ali da su članovi posade i jedan putnik uspeli da ga spreče, dodajući da je on uhapšen i nalazi se na ispitivanju saudijskih vlasti.

Foto: Ronen Zvulun/UPI/Profimedia

Netanjahu je, prenosi "Tajms of Izrael", naveo da je, kada se avion približavao Izraelu, jedan od pilota napao drugog nožem i, kako se veruje, pokušao da obori avion sa putnicima.

Jedan izraelski putnik sa kojim je Netanjahu razgovarao i jedan član posade uspeli su da uđu u pilotsku kabinu i zaustave pilota dok je pokušavao da ošteti sisteme aviona, rekao je izraelski premijer. Drugi član posade potom je ušao u kabinu i uspeo da stabilizuje avion.

- U stalnom smo kontaktu sa nadležnim organima kako bismo garantovali dalju bezbednost putnika i njihov bezbedan povratak kući - rekao je Netanjahu, dodajući da Izrael redovno procenjuje bezbednosnu situaciju.

Napadač na ispitivanju u Saudijskoj Arabiji

Prema njegovim rečima, osumnjičenog ispituju saudijske vlasti.

Netanjahu je rekao da je naložio izraelskim bezbednosnim službama da preduzmu mere kako bi se sprečili slični pokušaji u budućnosti.

On je pohvalio putnika i članove posade koji su, kako je rekao, "spasili mnoge živote" i pokazali veliku hrabrost. "Sprečili su ozbiljnu tragediju", rekao je Netanjahu ističući da su "gotovo svi" putnici aviona bili Izraelci.

Avion kompanije Flajdubai sa više od 170 izraelskih putnika, koji je leteo iz Dubaija za Tel Aviv i tokom leta poslao signal za vanrednu situaciju i kod koji označava otmicu ili nezakonito ometanje, sleteo je na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

(Tanjug)