IRAN UPTIO PORUKU AMERIČKOM NARODU TEKSTOM IZ KURANA: "Povućićete se odalte, kao i iz ostatka sveta"

KORPSU čuvara Islamske revolucije (IRGC) objavio je pismo upućeno američkom narodu, pozivajući ga da se distancira od okupacije Palestine i ističući da je miran suživot moguć, prenosi iranska agencija Tasnim.

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U pismu objavljenom u utorak, 29. septembra, IRGC je pozvao američki narod da se razlikuje od onih koji okupiraju Palestinu, navodeći da će oni na kraju morati da napuste Palestinu i vrate se u svoje zemlje. IRGC je takođe istakao da je miran suživot dva naroda moguć.

U nastavku je objavljen celokupan tekst pisma:

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog

Otvoreno pismo časnom narodu Sjedinjenih Američkih Država

- Zaista, Bog ne menja stanje jednog naroda sve dok oni sami ne promene ono što je u njima - navodi se u tekstu iz Kurana.

Komentar posle svega bi bio - Amerikanci bi bili potpuno ludi kada bi prepustili Izrael na milos i nemilost državi poput Irana i njenim satelitima.

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