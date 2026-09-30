IRAN UPTIO PORUKU AMERIČKOM NARODU TEKSTOM IZ KURANA: "Povućićete se odalte, kao i iz ostatka sveta"
KORPSU čuvara Islamske revolucije (IRGC) objavio je pismo upućeno američkom narodu, pozivajući ga da se distancira od okupacije Palestine i ističući da je miran suživot moguć, prenosi iranska agencija Tasnim.
U pismu objavljenom u utorak, 29. septembra, IRGC je pozvao američki narod da se razlikuje od onih koji okupiraju Palestinu, navodeći da će oni na kraju morati da napuste Palestinu i vrate se u svoje zemlje. IRGC je takođe istakao da je miran suživot dva naroda moguć.
U nastavku je objavljen celokupan tekst pisma:
U ime Boga, Milostivog, Samilosnog
Otvoreno pismo časnom narodu Sjedinjenih Američkih Država
- Zaista, Bog ne menja stanje jednog naroda sve dok oni sami ne promene ono što je u njima - navodi se u tekstu iz Kurana.
Komentar posle svega bi bio - Amerikanci bi bili potpuno ludi kada bi prepustili Izrael na milos i nemilost državi poput Irana i njenim satelitima.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
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