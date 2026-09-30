Svet

IRAN UPTIO PORUKU AMERIČKOM NARODU TEKSTOM IZ KURANA: "Povućićete se odalte, kao i iz ostatka sveta"

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

30. 09. 2026. u 16:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KORPSU čuvara Islamske revolucije (IRGC) objavio je pismo upućeno američkom narodu, pozivajući ga da se distancira od okupacije Palestine i ističući da je miran suživot moguć, prenosi iranska agencija Tasnim.

ИРАН УПТИО ПОРУКУ АМЕРИЧКОМ НАРОДУ ТЕКСТОМ ИЗ КУРАНА: Повућићете се одалте, као и из остатка света

Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

U pismu objavljenom u utorak, 29. septembra, IRGC je pozvao američki narod da se razlikuje od onih koji okupiraju Palestinu, navodeći da će oni na kraju morati da napuste Palestinu i vrate se u svoje zemlje. IRGC je takođe istakao da je miran suživot dva naroda moguć.

U nastavku je objavljen celokupan tekst pisma:

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog

Otvoreno pismo časnom narodu Sjedinjenih Američkih Država

 - Zaista, Bog ne menja stanje jednog naroda sve dok oni sami ne promene ono što je u njima - navodi se u tekstu iz Kurana.

Komentar posle svega bi bio - Amerikanci bi bili potpuno ludi kada bi prepustili Izrael na milos i nemilost državi poput Irana i njenim satelitima. 

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRUŠENA KUĆA VESNE ZMIJANAC: Poznat razlog, komšije u šoku - na imanju se gradi novi objekat

SRUŠENA KUĆA VESNE ZMIJANAC: Poznat razlog, komšije u šoku - na imanju se gradi novi objekat