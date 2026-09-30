PUTIN NIJE SPREMAN ZA MIR Rute: Nema neposredne ruske pretnje NATO-u, ali...

GENERALNI sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da Rusija trenutno ne predstavlja neposrednu pretnju teritoriji Alijanse, ali da je NATO spreman da odgovori na eventualni napad.

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-Nema neposredne pretnje teritoriji NATO-a. Ako se bilo šta dogodi, spremni smo da odgovorimo, rekao je Rute za Juronju na Samitu o odbrani i svemiru.

On je naveo da bi NATO uočio eventualno gomilanje ruskih snaga prema Finskoj, baltičkim zemljama, Poljskoj ili bilo kojoj drugoj članici i da bi na to reagovao.

-Uvek ćemo biti defanzivni, ali ćemo se, ako bude potrebno, naravno braniti, rekao je Rute.

Prema njegovim rečima, Rusija želi da podeli saveznike i da skrene pažnju sa situacije u Ukrajini.

-Najvažnije je da se sve ovo dešava zato što mu u Ukrajini ne ide dobro. Želi da nas podeli. Želi da izgubimo pažnju kada je reč o Ukrajini. Nastavite da pružate podršku, rekao je Rute.

Govoreći o mogućnosti mirovnih pregovora, Rute je rekao da ruski predsednik Vladimir Putin za sada nije spreman za dogovor.

-Svi želimo da se ovaj rat završi, ali za tango je potrebno dvoje. Za sada ne izgleda da je Putin spreman za tango kada je reč o mirovnom sporazumu, rekao je Rute.

On je ocenio da američki predsednik Donald Tramp ima dovoljno političkog uticaja da pokrene pregovore sa Moskvom.

-Uvek znamo da se ovi ratovi završavaju mirovnim sporazumom i da su potrebni pregovarači i neko sa dovoljno uticaja da to sprovede, rekao je Rute.

Rute je potvrdio i navode o ruskom pismu u vezi sa Kalinjingradom, rekavši da je NATO odgovorio porukom da je Alijansa odbrambeni savez i da treba prestati sa nuklearnim pretnjama.

Govoreći o ulozi SAD u evropskoj bezbednosti, Rute je, uprkos razgovorima o mogućem povlačenju američkih snaga, rekao da će Vašington ostati angažovan u Evropi, uključujući konvencionalnu i nuklearnu oblast.

On je, međutim, naveo da su SAD s pravom frustrirane zbog dosadašnje raspodele tereta unutar NATO-a.

Prema njegovim rečima, veće evropsko angažovanje u oblasti odbrane doprineće i snažnijem američkom prisustvu u Evropi, jer su SAD potrebni Evropa, bezbedan Atlantik i bezbedan Arktik.

Tanjug

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