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PUTIN NIJE SPREMAN ZA MIR Rute: Nema neposredne ruske pretnje NATO-u, ali...

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 09. 2026. u 17:11

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GENERALNI sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da Rusija trenutno ne predstavlja neposrednu pretnju teritoriji Alijanse, ali da je NATO spreman da odgovori na eventualni napad.

ПУТИН НИЈЕ СПРЕМАН ЗА МИР Руте: Нема непосредне руске претње НАТО-у, али...

Foto: Depositphotos/aleksis15, Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia

-Nema neposredne pretnje teritoriji NATO-a. Ako se bilo šta dogodi, spremni smo da odgovorimo, rekao je Rute za Juronju na Samitu o odbrani i svemiru.

On je naveo da bi NATO uočio eventualno gomilanje ruskih snaga prema Finskoj, baltičkim zemljama, Poljskoj ili bilo kojoj drugoj članici i da bi na to reagovao.

-Uvek ćemo biti defanzivni, ali ćemo se, ako bude potrebno, naravno braniti, rekao je Rute.

Prema njegovim rečima, Rusija želi da podeli saveznike i da skrene pažnju sa situacije u Ukrajini.

-Najvažnije je da se sve ovo dešava zato što mu u Ukrajini ne ide dobro. Želi da nas podeli. Želi da izgubimo pažnju kada je reč o Ukrajini. Nastavite da pružate podršku, rekao je Rute.

Govoreći o mogućnosti mirovnih pregovora, Rute je rekao da ruski predsednik Vladimir Putin za sada nije spreman za dogovor.

-Svi želimo da se ovaj rat završi, ali za tango je potrebno dvoje. Za sada ne izgleda da je Putin spreman za tango kada je reč o mirovnom sporazumu, rekao je Rute.

On je ocenio da američki predsednik Donald Tramp ima dovoljno političkog uticaja da pokrene pregovore sa Moskvom.

-Uvek znamo da se ovi ratovi završavaju mirovnim sporazumom i da su potrebni pregovarači i neko sa dovoljno uticaja da to sprovede, rekao je Rute.

Rute je potvrdio i navode o ruskom pismu u vezi sa Kalinjingradom, rekavši da je NATO odgovorio porukom da je Alijansa odbrambeni savez i da treba prestati sa nuklearnim pretnjama.

Govoreći o ulozi SAD u evropskoj bezbednosti, Rute je, uprkos razgovorima o mogućem povlačenju američkih snaga, rekao da će Vašington ostati angažovan u Evropi, uključujući konvencionalnu i nuklearnu oblast.

On je, međutim, naveo da su SAD s pravom frustrirane zbog dosadašnje raspodele tereta unutar NATO-a.

Prema njegovim rečima, veće evropsko angažovanje u oblasti odbrane doprineće i snažnijem američkom prisustvu u Evropi, jer su SAD potrebni Evropa, bezbedan Atlantik i bezbedan Arktik.

Tanjug

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