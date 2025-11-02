STIGLI PRELIMINARNI REZULTATI: U drugom krugu lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji vodi VMRO-DPMNE
PREMA preliminarnim rezultatima koje je danas objavila Državna izborna komisija (DIK), nakon prebrojanih 69,17 odsto glasova, u drugom krugu lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji, kandidati VMRO-DPMNE vode u 21 opštini.
Koalicija VREDI vodi u četiri, SDSM u tri, Nacionalni savez za integraciju (NAI) vodi u jednoj opštini, isto kao i ZNAM, prenosi Nova Makedonija.
Unija Roma vodi u Šuto Orizariju, dok nezavisni kandidat vodi u Strugi.
VMRO-DPMNE vodi u sledećim opštinama i gradovima: Grad Skoplje, Aerodrom, Valandovo, Vinica, Debarca, Demir Kapija, Dojran, Dolneni, Karpoš, Kičevo, Konče, Kočani, Kruševo, Lozovo, Makedonski Brod, Negotino, Mogila, Probištip, Rankovce, Rosoman, Češinovo-Obleševo i Čučer-Sandevo.
Koalicija VREDI vodi u Tetovu, Bogovini, Brvenici i Debru, dok kandidati SDSM imaju vođstvo u Makedonskoj Kamenici, Zrnovcu i Centru.
NAI vodi u Studeničanima, a nezavisni kandidat Mendi Ćura u Strugi.
Kandidat ZNAM vodi u Kumanovu, a Unija Roma u Šuto Orizariju.
Glasanje u drugom krugu lokalnih izbora održano je danas u 32 opštine i u Gradu Skoplju.
U prvom krugu lokalnih izbora, odbornici su izabrani u 79 opština i za Grad Skoplje, a u 44 opštine gradonačelnici su dobili većinu glasova i već su im uručene odluke o preuzimanju novih funkcija.
U opštini Šuto Orizari na tri biračka mesta ponavljaju se izbori za članove veća zbog nepravilnosti u prvom krugu lokalnih izbora, koji su u Severnoj Makedoniji održani 19. oktobra.
Uskoro opširnije
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)