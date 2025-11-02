STIGLI PRELIMINARNI REZULTATI: U drugom krugu lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji vodi VMRO-DPMNE

PREMA preliminarnim rezultatima koje je danas objavila Državna izborna komisija (DIK), nakon prebrojanih 69,17 odsto glasova, u drugom krugu lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji, kandidati VMRO-DPMNE vode u 21 opštini.

AP Photo/Boris Grdanoski

Koalicija VREDI vodi u četiri, SDSM u tri, Nacionalni savez za integraciju (NAI) vodi u jednoj opštini, isto kao i ZNAM, prenosi Nova Makedonija.

Unija Roma vodi u Šuto Orizariju, dok nezavisni kandidat vodi u Strugi.

VMRO-DPMNE vodi u sledećim opštinama i gradovima: Grad Skoplje, Aerodrom, Valandovo, Vinica, Debarca, Demir Kapija, Dojran, Dolneni, Karpoš, Kičevo, Konče, Kočani, Kruševo, Lozovo, Makedonski Brod, Negotino, Mogila, Probištip, Rankovce, Rosoman, Češinovo-Obleševo i Čučer-Sandevo.

Koalicija VREDI vodi u Tetovu, Bogovini, Brvenici i Debru, dok kandidati SDSM imaju vođstvo u Makedonskoj Kamenici, Zrnovcu i Centru.

NAI vodi u Studeničanima, a nezavisni kandidat Mendi Ćura u Strugi.

Kandidat ZNAM vodi u Kumanovu, a Unija Roma u Šuto Orizariju.

Glasanje u drugom krugu lokalnih izbora održano je danas u 32 opštine i u Gradu Skoplju.

U prvom krugu lokalnih izbora, odbornici su izabrani u 79 opština i za Grad Skoplje, a u 44 opštine gradonačelnici su dobili većinu glasova i već su im uručene odluke o preuzimanju novih funkcija.

U opštini Šuto Orizari na tri biračka mesta ponavljaju se izbori za članove veća zbog nepravilnosti u prvom krugu lokalnih izbora, koji su u Severnoj Makedoniji održani 19. oktobra.

Uskoro opširnije