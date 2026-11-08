MAČKA BIRA BAŠ VAŠ KREVET ZA ODMOR? Stručnjaci objašnjavaju šta se krije iza ove navike

MNOGI vlasnici mačaka navikli su da ih svake noći zatiču u svom krevetu, verujući da njihove ljubimice jednostavno biraju najudobnije i najtoplije mesto za spavanje. Ipak, iza ove navike može da se krije mnogo dublji razlog koji ima veze sa poverenjem, sigurnošću i vezom koju mačka oseća sa čovekom.

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Jedan vlasnik mačaka na TikToku objasnio je da ove životinje, iako su predatori, u prirodi istovremeno mogu biti i plen. Zbog toga je spavanje za njih posebno osetljiv trenutak, a odluka da zaspe pored vlasnika može da govori o tome koliko se uz njega osećaju zaštićeno.

Zašto mačke biraju krevet svog vlasnika?

Vlasnik mačaka po imenu Oreo i Pampkin Spajs istakao je da mačke najdublje spavaju u blizini onih kojima potpuno veruju. Kada izaberu krevet svog čoveka, time pokazuju da ga doživljavaju kao sigurno okruženje. Prema njegovom objašnjenju, dok vlasnik spava, mačka može ostati delimično budna, osluškivati zvukove i pratiti šta se dešava oko nje.

Posebno značenje ima i način na koji mačka zauzima mesto u krevetu. Ako se priljubi uz vaše noge ili grudi i spava u neposrednom kontaktu sa telom, to se smatra izrazom velikog poverenja. Takvo ponašanje može da ukazuje na to da vas ne doživljava samo kao osobu koja brine o njoj već i kao važan deo svoje porodice.

Zajedničko spavanje jača vezu između mačke i vlasnika

Boravak u istom krevetu za mačku predstavlja i priliku da provodi vreme sa osobom za koju je vezana. Osim što tako održava bliskost, ona na ovaj način može da obeležava svoju teritoriju, traži zaštitu i uživa u toplini i udobnosti koju joj pruža vlasnik.

Ovakvo ponašanje povezano je i sa prirodnim instinktima mačaka, kojima je tokom spavanja posebno važan osećaj sigurnosti. One često biraju i uzdignuta mesta jer im omogućavaju bolji pregled okoline, pa im krevet može pružiti dodatni osećaj zaštićenosti. Čak i kada žive u sigurnom domu, blizina vlasnika može im predstavljati dodatnu potvrdu da su na mestu na kojem mogu bezbrižno da se odmore.

(24sedam)