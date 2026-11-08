SUŠENJE ODEĆE TOKOM HLADNIH DANA ZADAJE GLAVOBOLJU: Ali - rešenje se krije u jednom dugmetu na mašini!

SUŠENjE odeće tokom hladnih i vlažnih dana često zadaje glavobolju, posebno onima koji žive u manjim stanovima bez balkona ili mašine za sušenje veša. Peškiri, džemperi i drugi deblji komadi garderobe mogu ostati mokri i duže od 24 sata, dok sušenje u zatvorenom prostoru istovremeno doprinosi povećanju vlage u prostoriji.

Foto: cuma hatipoğlu / Panthermedia / Profimedia

Ipak, postoji jednostavan način da se ovaj posao ubrza, a ne zahteva kupovinu dodatnih uređaja niti posebnu opremu. Rešenje se krije u jednoj funkciji koju većina savremenih veš-mašina već poseduje, ali je mnogi ne koriste samostalno nakon završetka pranja.

Dodatna centrifuga pomaže da odeća brže bude suva

Nikola Luis, koja na društvenim mrežama objavljuje savete o čišćenju i organizaciji doma, ukazala je na jednostavan trik koji može biti koristan tokom hladnijih meseci. Njena preporuka je da nakon završenog programa pranja uključite još jedan ciklus centrifuge. Ova opcija na mašinama najčešće je označena nazivom "Spin" ili simbolom spirale.

Tokom centrifugiranja bubanj se okreće velikom brzinom i tako iz tkanine izbacuje deo vode koja je ostala nakon pranja. Što manje vlage odeća zadržava kada je izvadite iz mašine, kraće će trajati njeno sušenje na stalku. Postupak je jednostavan i sastoji se od nekoliko koraka:

Ostavite veš u mašini. Nakon završetka uobičajenog programa pranja nemojte odmah da vadite odeću iz bubnja.

Odaberite program centrifuge. Na mašini pronađite funkciju označenu nazivom Centrifuga, Spin ili simbolom spirale.

Prilagodite brzinu centrifugiranja. Odaberite brzinu koja odgovara vrsti tkanine koju perete.

Izvadite i protresite veš. Nakon završetka dodatnog ciklusa izvadite odeću, dobro je protresite i okačite na sušilicu.

Nisu svi materijali pogodni za intenzivno centrifugiranje

Dodatni ciklus može biti naročito koristan kada perete peškire, pamučnu garderobu i posteljinu. Ove tkanine često zadržavaju dosta vode, pa uklanjanje njenog viška može značajno da skrati vreme potrebno da se potpuno osuše. Ipak, rezultat zavisi i od materijala, kao i od brzine koju mašina koristi tokom centrifugiranja.

Posebnu pažnju treba obratiti na osetljive komade odeće. Vuna i svila mogu da se oštete usled previše intenzivnog okretanja bubnja, zbog čega za njih nije preporučljivo nasumično birati najveću brzinu. Najbolje je proveriti oznake na etiketi i pridržavati se uputstava za održavanje svakog komada garderobe. Takođe, ako je mašina već koristila najveću odgovarajuću brzinu tokom osnovnog programa, dodatno centrifugiranje možda neće napraviti veliku razliku.

Raspored odeće i provetravanje takođe utiču na sušenje

Osim količine vode koja ostane u tkanini, važan je i način na koji raspoređujete odeću na stalku. Kada su komadi previše zbijeni, vazduh teže prolazi između njih, pa se vlaga sporije oslobađa. Zato je potrebno ostaviti dovoljno prostora, posebno između debljih stvari kao što su peškiri i džemperi.

Redovno provetravanje prostorije još je jedan važan korak. Dok se veš suši, preporučuje se da nekoliko puta nakratko otvorite prozor kako bi se vazduh u stanu promenio. Ako se vlaga često zadržava u prostoru, može pomoći i odvlaživač vazduha. Mokru odeću, međutim, ne bi trebalo stavljati direktno na radijatore, jer to može da umanji efikasnost grejanja i poveća rizik od pojave buđi.

(24sedam)