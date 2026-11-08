FINANSIJSKI PROBLEMI I PORODIČNI SUKOBI Astro savet za nedelju, 8. novembar: Evo na koja 4 znaka najviše utiče kvadrat Meseca i Plutona
UVERTIRU za mlad Mesec, koji nastupa 9. novembra, predstavlja njegov ulazak u tajanstvenu, podozrivu, pronicljivu Škorpiju 8. novembra, u 41 minut posle ponoći, znak u kome se već nalaze retrogradni Merkur i Sunce, simboli komunikacija i autoriteta.
Mesec je simbol emocija i raspoloženja, a Škorpija njgovog pada, u kome se ne oseća dobro što će i te kako uticati na opštu atmosferu i raspoloženje.
Pošto Mesec pravi kvadrat sa Plutonom, vladaocem Škorpije, na površinu izlazi sve ono što smo uspevali da kontrolišemo, iracionalne ili potisnute strahove, ljubomoru, posesivnost... Mesec upravlja privatnim životom, što upozorava i na dramatične porodične sukobe, naročito sa ženama. Mogu da se očekuju i problemi na finansijskom planu, a na zdravstvenom je osetljiv urogenitalni trakt. Ovaj aspekt će najviše osetiti rođeni sa podznakom ili Suncem na početku Škorpije, Bika, Lava i Vodolije.
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