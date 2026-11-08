MOĆAN ENERGETSKI „RESET“: Stiže mlad Mesec u Škorpiji - spremite se za emotivni rolerkoster i potpuni zaoret

TRENUTNI planetarni aspekti, predvođeni moćnim mladim Mesecom u Škorpiji i sinhronizovanim retrogradnim hodom Merkura i Venere, donose intenzivne vibracije koje će uzdrmati svaki kutak Zodijaka. Evo šta zvezde poručuju i ko će izvući maksimum iz ove astrološke oluje.

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Kosmičke konfiguracije konačno otvaraju ventile za finansijski protok, a tri znaka će posebno profirati:

Jarac

Zvezde vam šalju neočekivani finansijski bonus ili iznenadni povratak starog duga. Sačuvajte svoje najbolje ideje, jer upravo one sada vrede suvo zlato.

Vodolija

Finansijske kočnice konačno popuštaju. Iako ste skloni tvrdoglavosti na poslu, pravo je vreme za pametne poteze koji će vam napuniti račun.

Vaga

Pred vama je izvanredna poslovna ponuda koju ste dugo čekali. Poslovanje funkcioniše besprekorno, a uspeh je zagarantovan ako ostanete diplomatski nastrojeni.

Ljubavni obrt - povratak iz prošlosti ili nova avantura?

Ljubavna scena je pod uticajem snažnih emocija, a pojedini znakovi će doživeti sudbonosne susrete:

Rak

Pripremite se za emotivni šok – osoba iz prošlosti ponovo kuca na vaša vrata. Vreme je da budete iskreniji nego ikada i rešite stare dileme.

Blizanci

Svojim neodoljivim šarmom i magnetizmom lako osvajate pažnju gde god se pojavite. Na pomolu je netipičan, uzbudljiv susret koji može prerasti u ozbiljnu priču.

Lav

Potreban je oprez zbog ljubomore ili ispada od strane partnera. Ipak, ako ste slobodni, jedno iznenadno putovanje ili izlazak donosi poznanstvo koje će vam potpuno poremetiti planove.

Kosmičko upozorenje: Ko mora da prikoči?

Bik: Planetarni aspekti vas upozoravaju da se ne zalećete sa trošenjem novca. Posvetite se kućnom budžetu i pažljivo analizirajte poslovne predloge pre nego što kažete „da“.

Ovan: Osećate veliki pritisak obaveza i ne želite nikome da polažete račune. Pazite da zbog nervoze ne zanemarite partnera ili uđete u sukob sa okolinom.