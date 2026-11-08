HRSKAVO LISNATO TESTO SA PESTOM I MOCARELOM: Obrok koji se pamti
Spoj zlatnog lisnatog testa, mirisnog pesta, topljene mocarele i finih kriški šunke pretvara jednostavne sastojke u pravo malo gastronomsko zadovoljstvo.
Sastojci:
- 1 pakovanje lisnatog testa (oko 500 g)
- 150 gr mocarele
- 100–150 gr tanko sečene šunke ili pršuta
- 3–4 kašike zelenog pesta
- 1 jaje za premazivanje ivica
- 2 kašike seckanih pistaća
- Malo sušenog origana po želji
- Nekoliko listića svežeg bosiljka za ukrašavanje
Priprema:
Lisnato testo odmrznite ako je zamrznuto, pa ga razvucite na radnoj površini i isecite na pravougaone ili kvadratne delove. Svaki komad blago zarežite nožem uz ivice, vodeći računa da testo ne presečete do kraja, kako bi se tokom pečenja formirao lep okvir.
Središnji deo premažite tankim slojem zelenog pesta, a zatim rasporedite kriške šunke ili pršuta. Preko stavite mocarelu isečenu na kriške ili iscepkanu na manje komade.
Ivice testa premažite umućenim jajetom, a po želji pospite sa malo origana. Poređajte pripremljene komade u pleh obložen papirom za pečenje.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni, oko 15–20 minuta, odnosno dok testo lepo ne naraste i ne dobije zlatno-smeđu boju, a mocarela se istopi.
Kada ih izvadite iz rerne, pospite seckanim pistaćima i ukrasite svežim bosiljkom.
Prijatno!
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