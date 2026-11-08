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UŽAS U PRIVATNOM VRTIĆU U IZRAELU: Tri vaspitačice optužene za više od 400 slučajeva zlostavljanja beba (VIDEO)

T.J.

08. 11. 2026. u 10:59

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UPRAVNICA jednog privatnog vrtića u Izraelu i dve vaspitačice optužene su za više od 400 slučajeva zlostavljanja beba i male dece, saopštili su danas izraelski državni tužioci.

УЖАС У ПРИВАТНОМ ВРТИЋУ У ИЗРАЕЛУ: Три васпитачице оптужене за више од 400 случајева злостављања беба (ВИДЕО)

Foto: PS-I/Alamy/Profimedia

Kako se navodi, optužnica je podignuta protiv upravnice privatnog vrtića u Arijelu, gradu na Zapadnoj obali, kao i protiv dve vaspitačice iz iste ustanove, preneo je Tajms of Izrael.

One su optužene za više od 400 slučajeva zlostavljanja, kao i napade na 17 beba i male dece, od kojih su neka imala samo šest meseci.

Upravnica vrtića "Lučik", 37-godišnja Natalija Kisilevski, kao i vaspitačice Darina Halupa i Ana Pagelski, optužene su pred Okružnim sudom za centralni okrug u Lodu.

Na teret im se, između ostalog, stavljaju krivična dela zlostavljanja maloletnika ili nemoćnog lica.

Na snimku koji je objavio javni servis Kan vidi se kako se nekoliko uznemirenih roditelja suočava sa optuženima, dok ih pripadnici obezbeđenja odvode.

Tužilaštvo je tražilo da sve tri optužene ostanu u pritvoru do okončanja sudskog postupka.

(Tanjug)

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