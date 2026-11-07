DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 8. NOVEMBAR: Raka očekuje ljubavna drama, Devicu problemi sa rođacima, Jarca društveni angažman
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 8. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Mesec ulazi u kuću novca i intimnog života praveći napete aspekte sa vladaocem vašeg znaka. To donosi finansijske probleme i naglašava ljubomoru i posesivnost. Unosite više tečnosti. Osetljivi mokraćni kanali.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Pozicija Meseca u kući partnerstva donosi vam rasprave sa voljenom osobom, naročito ako se radi o Jarcu ili Ovnu. Moraćete da se prilagodite novim okolnostima na poslu. Provodite više vremena u društvu prijatelja.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Mesec pravi napete aspekte među kojima i konjunkciju sa vašim vladaocem retrogradnim Merkurom što upozorava na oprez prilikom dogovora, potpisivanja dokumenata i ugovora, kao i na kraćim putovanjima. Opasnost u saobraćaju.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Izazovni aspekti sa vladaocem vašeg znaka u Škorpiji, uoči sutrašnjeg punog Meseca, donose dramatične situacije u ljubavnim odnosima. Stara simpatija želi da uđe u vaš život. Dobici preko kreativnog posla, samostalne delatnosti.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec se približava vašem vladaocu Suncu pripremajući se za sutrašnju fazu mladog Meseca u vašoj kući privatnog života što donosi sukobe sa članovima porodice. Nemojte da se previše nervirate zbog odluke voljene osobe.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Mesec prelazi preko vašeg vladaoca Merkura, koji vlada i vašom karijerom, u trećoj astrološkoj kući, donoseći probleme sa dokumentacijom, na kraćim putovanjima, sa braćom, sestrama i rođacima. Pojačana nervoza.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Pozicija Meseca, koji upravlja vašom karijerom, u kući novca donosi vam finansijske probleme ali i sukobe sa ženama na poslu. Ipak, imate podršku uglednih i uticajnih osoba. Provodite više vremena u prirodi.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Ulazak Meseca u vaš znak donosi vam priliv energije i elana, ali izazovan aspekt sa vašim vladaocem Plutonom, upozorava na probleme na putovanjima, ispitima, sa strancima, pravnim pitanjima. Nervoza.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Prelazak Meseca preko retrogradnog Merkura koji upravlja vašim partnerskim odnosima i karijerom, upozorava na trzavice i rasprave sa voljenom osobom i članovima porodice. Povedite više računa o tome šta izjavljujete i potpisujete.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Privodite kraju nedovršene poslove pripremajući se za sutrašnju fazu mladog Meseca u Škorpiji koji vam može doneti promenu planova, poslovni dogovor, društveni ili politički angažman. Nesanica.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Uoči sutrašnjeg mladog Meseca, koji upravlja vašim poslom, u vašoj kući karijere, budite pažljiviji u komunikaciji sa nadređenima i autoritetima, ali i prilikom poslovnih dogovora. Smanjite unos šećera.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Prelazak Meseca preko retrogradnog Merkura, vladaoca vaše karijere i partnerskih odnosa u devetoj kući, možete da planirate završavanje poslova sa strancima, putovanja, pravnih pitanja. Oslabljena cirkulacija.
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