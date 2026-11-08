Svet

NETANJAHU OSTAJE BEZ VLASTI? Arapska stranka staje uz Ajzenkota i pomaže mu da preuzme Izrael

T.J.

08. 11. 2026. u 09:23

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ARAPSKA stranka Ram, koja ima osam poslanika u Knesetu, podržaće izraelsku vladu ako je predloži predsednik stranke Jašar, Gadi Ajzenkot, izjavio je danas visoki funkcioner te stranke.

НЕТАЊАХУ ОСТАЈЕ БЕЗ ВЛАСТИ? Арапска странка стаје уз Ајзенкота и помаже му да преузме Израел

Foto: Middle East Images/Sipa USA/Profimedia

Funkcioner je za Harec rekao da će stranka Ram podržati Ajzenkota čak i ako koalicioni sporazum ne bude postignut do tada.

Prema rečima funkcionera, Ram želi da spreči da Ajzenkotov blok od 48 poslanika zavisi od podrške ultraortodoksne jevrejske stranke Ujedinjeni Tora judaizam, i da omogući da se što pre položi zakletva vlade i da se smeni aktuelni premijer Benjamina Netanjahu.

Arapske stranke u izraelskom parlamentu, Knesetu, nakon vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani 27. oktobra, imaju ukupno 19 poslaničkih mesta, pri čemu stranka Ram ima sedam poslanika a Zajednička lista, koja predstavlja koaliciju arapskih stranaka, osvojila je 12 poslaničkih mesta.

Predsednik Izraela, Isak Hercog, obavio je konsultacije sa stranačkim delegacijama koje predstavljaju svih 120 novoizabranih članova Kneseta u sredu i četvrtak.

On je najavio da će danas dati mandat Ajzenkot koji je dobio 67 preporuka za premijera, dok je Benjamin Netanjahu dobio 46.

(Tanjug)

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