DANAS OBELEŽAVAMO SVETU HARITINU: Smatra se zaštitnicom nevinih i smernih devojaka i žena
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetu Haritinu.
Sveta Haritina bila je mučenica i svetiteljka iz trećeg veka, a njena životna priča jedna je od najpotresnijih u hrišćanstvu.
Bila je smerna i poslušna devojka koja je od rane mladosti želela da svoj život podredi Hristu, ali sve se dešavalo za vreme cara Dioklecijana koji je naredio veliki progon hrišćana.
Haritina je uhvaćena u tom progonu i izvedena pred sud. Odbijala je da se preda i pokloni paganskim božanstvima, što ju je mnogo koštalo, ali je ostala verna svojoj veri. Nakon stravičnih muka ostala je živa, ali je sudija naredio da je bace u more. Na opšte čuđenje, Haritina je i ovo preživela i iz vode izašla nepovređena. Ipak, ovo nije moglo da zaustavi zlo, pa je sudija poslao mladiće da je obeščaste.
Prema legendi umrla je pre nego što ju je takla njihova ruka.
Sveta Haritina do današnjih dana se smatra zaštitnicom nevinih i smernih devojaka i žena.
