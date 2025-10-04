Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 5. OKTOBAR: Raku stiže novac preko rođaka, Vaga odlaže planove, Ribe podložnije promenama raspoloženja

Marina Jungić Milošević, astrolog

04. 10. 2025. u 21:33

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 5. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА НЕДЕЉУ, 5. ОКТОБАР: Раку стиже новац преко рођака, Вага одлаже планове, Рибе подложније променама расположења

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Konjunkcija sa Saturnom u kući podsvesti čini vas nervoznijim jer usporava ili odlaže vaše poslove. Problemi u saradnji sa strancima ili sudskim procesima. Dogovor s prijateljima o novom projektu.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Napet aspekt između Meseca u kući planova i vašeg vladaoca Venere, koja upravlja i vašim finansijama, unosi tenziju u odnos poslovnim partnerom. Susret s osobom koja stiže s dužeg puta. Poslušajte savet Riba.

BLIZANCI (22.5 - 21.6)

Prelazak Meseca preko Saturna u kući karijere čini vas nervoznim, jer ne možete da se oslonite ni na koga osim na sebe kako biste završili posao. Ipak biće uvećanja prihoda, ali i problema s nadređenima. Dodatni oprez u saobraćaju.

RAK (22.6 - 22.7)

Vaš vladalac Mesec blizu Saturna u toku dana pravi trigon s Jupiterom u vašem znaku što povoljno utiče na privatni biznis. Honorarni izvor prihoda preko saradnje s rođakom. Izbegavajte alkohol. Smanjite unos šećera.

LAV (23.7 - 22.8)

Sa konjukcijom Meseca i Saturna u osmoj kući, imate mnogo obaveza a malo vremena da sve završite. Vaše raspoloženje varira, a biće i vanrednih izdataka. Oslonite se na mlađeg saradnika. Provodite više vremena u prirodi.

DEVICA (23.8 - 22.9)

S Mesecom blizu Saturna u sedmoj kući pokušavate da pronađete ravnotežu između poslovnih i privatnih obaveza. Upoznavanje s atraktivnom, mlađom osobom, preko društvene mreže ili interneta. Rasprave u domu i porodici.

VAGA (23.9 - 22.10)

Tranzit Meseca koji upravlja vašom karijerom, preko Saturna u kući posla, odlaže vam neke planove. Zauzete očekuju rasprave s voljenom osobom, a slobodne poznnstvo na kraćem putu. Voljena osoba je zabrinuta zbog finansija.

ŠKORPIJA (23.10 - 22.11)

Mesec prelazi preko Saturna u kući ljubavi što nagoveštava mogućnost susreta sa starom simpatijom. Vanredni troškovi i sukob mišljenja s nadređenima. Tenzija u odnosu s bračnim partnerom. Glavobolja.

STRELAC (23.11 - 21.12)

Mars u 12. kući podstiče vašu ljubomoru i posesivnost, a spoj Meseca i Saturna unosi tenziju u odnos sa partnerom. Aspekt sa vašim vladaocem Jupiterom, slobodnima donosi romantičan susret sa harizmatičnom, ali zauzetom osobom.

JARAC (22.12 - 20.1)

Vaš vladalac Saturn blizu Meseca u trećoj kući, donosi vam uspeh ako se bavite intelektualnim delatnostima ili često putujete zbog posla. Voljenu osobu muči problem koji još ne želi da podeli s vama. Izbegavajte alkohol.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Prelazak Meseca preko vašeg vladaoca Saturna u kući posla, odlaže isplatu honorarnih angažmana. Problemi s dogovorima, ugovorima, sudskim procesima ili potpisivanjem ugovora sa strancima. Više šetajte.

RIBE (20.2 - 20.3)

Mesec i danas prelazi preko vašeg znaka čineći vas osetljivijim i podložnijim promenama raspoloženja. Trzavice sa voljenom osobom. Zarada preko intelektualnih i poslova koji podrazumevaju kraća putovanja.

