LJUBAVNI HOROSKOP ZA SEPTEMBAR NAJAVLJUJE PREKRETNICU ZA MNOGE PAROVE: Ili razgovarajte ili vam sledi rastanak

SEPTEMBAR 2025. donosi prekretnice u ljubavnom životu mnogih znakova. Jesenja energija i uticaj pomračenja i retrogradnih planeta naglašavaju potrebu za iskrenošću - prema sebi, partneru i sopstvenim emocijama. Za neke ovo znači dublje povezivanje i nove početke, dok će drugi morati da se suoče s problemima koje više nije moguće gurati pod tepih.

Foto Shutterstock

Ovan

Ovnovi ulaze u mesec s mnogo strasti, ali i s rizikom od naglih sukoba. Neslaganja oko obaveza i finansija mogu eskalirati ako reagujete impulsivno. Ipak, postoji energija koja donosi osveženje, bilo kroz zajedničke planove, bilo kroz otvoren razgovor. Slobodni Ovnovi mogu upoznati osobu koja ih izaziva da promene način razmišljanja o vezama.

Savet: kontrolišite impulsivnost i dajte prednost strpljenju i iskrenom dijalogu.

Bik

Za Bikove, septembar je trenutak istine. Oni koji dugo osećaju nezadovoljstvo mogu ozbiljno razmišljati o udaljavanju ili razvodu. Stabilni parovi dobijaju priliku da iskreno razgovaraju i pronađu novi put zajedničkog rasta. Slobodni Bikovi mogu sresti nekog ko ih podstiče da izađu iz svoje zone komfora.

Savet: odluke ne donosite ishitreno, ali ne ignorišite ono što vas već dugo muči.

Blizanci

Blizanci u ovom periodu privlače pažnju više nego obično. Ljubavni život je dinamičan i pun flerta, ali i ozbiljnijih razgovora. Slobodni mogu imati više opcija, dok bi povratak bivšeg partnera mogao uzburkati emocije.

Savet: budite iskreni prema sebi i drugima, ne obećavajte ono što ne možete da ispunite.

Rak

Rakovi će osećati oscilacije - partner traži više pažnje, dok porodične i svakodnevne obaveze prave pritisak. To može dovesti do napetosti i svađa. Slobodni Rakovi imaju priliku da upoznaju nekoga ko ih emotivno duboko dodiruje.

Savet: pronađite balans između emotivnog i praktičnog, jer zanemarivanje jednog vodi frustraciji.

Lav

Lavovi u septembru zrače šarmom i lako privlače pažnju. Međutim, u vezama se mogu javiti problemi ako previše insistiraju na sopstvenom mišljenju. Partner želi da ga saslušate i uvažite. Slobodni Lavovi biće u centru pažnje, ali priliku za nešto dublje dobiće samo ako pokažu spremnost na kompromis.

Savet: popustite potrebu da uvek budete u pravu - time možete sačuvati važnu vezu.

Foto: Profimedia

Devica

Device prolaze kroz introspektivan period i preispituju sopstvene emocije. Nesigurnost i pritisak odgovornosti mogu uneti napetost u odnos. Slobodne Device mogu se zaljubiti u osobu koja im nije dostupna na emotivnom nivou.

Savet: jasno izgovorite šta vam treba - potiskivanje emocija vodi još većoj nesigurnosti.

Vaga

Septembar donosi Vagama više sklada i harmonije u vezama. Slobodne Vage mogu upoznati nekoga s kim će ostvariti povezanost na više nivoa. Povremene nesigurnosti ili ljubomora neće biti problem zahvaljujući vašoj prirodnoj sposobnosti da umirujete tenzije.

Savet: negujte ravnotežu - to je vaša najveća snaga.

Škorpija

Za Škorpije, mesec donosi emotivni intenzitet i pitanja poverenja. Neki parovi će doći do tačke kada je razdvajanje realna opcija. Slobodne Škorpije privlače ljude svojom dubinom i misterijom, ali to može doneti i konfuziju.

Savet: odluke ne donosite u naletu emocija - vreme i hladna glava su ključni.

Strelac

Strelčevi traže slobodu i nova iskustva, što može dovesti do udaljavanja od partnera. Slobodni Strelčevi imaju brojne prilike za flert i poznanstva, naročito na putovanjima, ali ono što počne spontano ne mora uvek imati potencijal za ozbiljnu vezu.

Savet: balansirajte između potrebe za avanturom i očekivanja partnera.

Jarac

Jarčevi ulaze u period ozbiljnog razmišljanja o vezama. Mnogi osećaju da se stari problemi više ne mogu ignorisati. U dugim vezama moguće su tenzije, pa čak i razmišljanja o razvodu. Slobodni Jarčevi mogu sresti nekog ko ruši njihove unutrašnje barijere.

Savet: otvoren razgovor je jedini izlaz - ignorisanje problema vodi raskidu.

Vodolija

Vodolije žele više dinamike i novih iskustava. Ljubavni život može biti zabavan, ali površan ako ne obratite pažnju na ono što je zaista važno. U vezama se partner može osećati zapostavljeno.

Savet: dajte prednost kvalitetnim odnosima u odnosu na prolazne avanture.

Ribe

Ribe su posebno intuitivne i emotivne. Veze zahtevaju strpljenje i razumevanje, jer partner možda ne prepoznaje dubinu vaših osećanja. Slobodne Ribe privlače stabilne i pouzdane osobe koje im mogu pružiti sigurnost.

Savet: verujte intuiciji, ali nemojte žuriti - najbolje odluke dolaze kada sazreju.

(Ona.rs)