ŠTA KAŽE CRKVA: Da li je greh ako se Sveti Nikola slavi mrsno

SVETI Nikola je jedna od većih slava kod Srba, ako ne i najveća budući da veliki broj vrenika slavi ovu krsnu slavu. Međutim, mnogi na taj dan mrse iako slava pada u Božićni post.

Pojedini domaćini koji slave posnu slavu poput Svetog Nikole ili čija slava padne na posne dane sredu ili petak iznose pečenje.

Obrazloženje je da su se svecu i posnom danu odužili ribom koju postave na deo stola, a da je slava za okupljanje i druženje i da ne čine ništa loše i suprotno veri. Pojedinci se pozivaju i na to da im je lokalni sveštenik objasnio da to može baš tako.

Kada slava pada u dane posta, trpeza mora da bude posna i pečenje nije dozvoljeno.

- Kad slava padne u sredu ili petak, a nije post, gozba i mrsni slavski ručak može se odložiti za naredni dan. Pogrešno je, kako to neki čine, na dan slave kada je post, "prikazati" na trpezi malo ribe i posne hrane, a posle postavljati i služiti mrsnu hranu. To je svojevrsno licemerje i nije dostojno hrišćanina, Srbina i pravoslavca, pogotovo kad se zna da se može čak lepše i jeftinije pripremiti ručak od ribe i posne hrane - naveo je verski analitičar Draško Đenović za medije.

Činjenica je, dodaje, da se običaji zanemaruju, posebno u gradovima, dok se u selima to koliko-toliko poštuje:

- Imamo i situacije da ljudi podižu kredite da bi slavili slavu, jer je cena ribe i svega otišla u nebesa. Za slavu bi trebalo da dođe pop u kuću da osvešta kolač ili da domaćin ode ujutru do 10 sati u crkvu da se kolač preseče - zaključio je.

Običaji koje treba poštovati

Riba je neizostavna na posnoj trpezi

Posna slava se priprema ne samo za vreme velikog posta već obuhvata i sredu i petak kao dane kojima se upražnjava post. Smatra se velikim grehom ako u ove dane pripremate mrsnu hranu za vašu krsnu slavu

Svaki gost bude počašćen pri dolasku žitom uz gutljaj crnog vina

Za predjelo se na trpezi nalaze ajvar, razne posne salate, pite od kupusa, pečuraka i krompira

Za glavni obrok obično se služi riba, prebranac, sarmice od pirinča, ali i riblja čorba.

