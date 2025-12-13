DAN ZA PRAVNE POSLOVE I POLAGANJE ISPITA Astro savet za subotu, 13. decembar: Sekstil Merkur-Pluton podstiče koncentraciju i ubedljivost
SEKSTIL Merkura u Strelcu i Plutona u Vodoliji koji imamo na astrološkom nebu 13. decembra u 17.31, poboljšava komunikaciju i podstiče pronicljivost, ubedljivost i koncentraciju.
Osobe s ovim natalnim aspektom lako pridobijaju druge za svoje ideje, svaka reč im je na svom mestu, brzo misle i brzo reaguju. Zato je odličan za sva zanimanja koja imaju veze s pravom i koja podrazumevaju jake argumente, kontakt s klijentima, kao što su advokati i pravnici.
Ukoliko planirate neki dogovor (naročito s osobama od uticaja), potpisivanje ugovora, polaganje ispita, upis na studije, odlazak na duži put - izabrali ste dobar dan.
Preporučujemo
KAD TE SREĆA NEĆE: Penzionerka u Rusiji ukrala 1.400 tiketa igara na sreću
12. 12. 2025. u 23:33
NAUČNICI TVRDE: Crna čokolada može usporiti biološko starenjenaučnici
12. 12. 2025. u 23:00
5 NAČINA DA BUDETE SREĆNIJI I KADA VAM JE TEŠKO: Evo šta savetuju psiholozi
12. 12. 2025. u 22:00
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)