Panorama

DAN ZA PRAVNE POSLOVE I POLAGANJE ISPITA Astro savet za subotu, 13. decembar: Sekstil Merkur-Pluton podstiče koncentraciju i ubedljivost

Marina Jungić Milošević, astrolog

13. 12. 2025. u 07:00

SEKSTIL Merkura u Strelcu i Plutona u Vodoliji koji imamo na astrološkom nebu 13. decembra u 17.31, poboljšava komunikaciju i podstiče pronicljivost, ubedljivost i koncentraciju.

ДАН ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА Астро савет за суботу, 13. децембар: Секстил Меркур-Плутон подстиче концентрацију и убедљивост

Foto: Shutterstock

Osobe s ovim natalnim aspektom lako pridobijaju druge za svoje ideje, svaka reč im je na svom mestu, brzo misle i brzo reaguju. Zato je odličan za sva zanimanja koja imaju veze s pravom i koja podrazumevaju jake argumente, kontakt s klijentima, kao što su advokati i pravnici.

Ukoliko planirate neki dogovor (naročito s osobama od uticaja), potpisivanje ugovora, polaganje ispita, upis na studije, odlazak na duži put - izabrali ste dobar dan.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST: Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju
Društvo

0 0

"SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST": Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju

VLADIKA Nikolaj Velimirović rođen 1881. godine, u selu Lelić nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji, Dragomir i Katarina imali su devetoro dece od kojih su preživela samo dvojica sinova Nikolaj i Dušan, da bi i Dušan poginuo 1914. godine, a Nikolaj se zamonašio. Postao je jedan od najcenjenijih vladika, nije štedeo reči kada hvali naš narod, ali mu nije bilo strano ni da nam uputi po koju kritiku i ukaže na greške koje pravimo.

12. 12. 2025. u 16:23 >> 16:23

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?