DAN ZA PRAVNE POSLOVE I POLAGANJE ISPITA Astro savet za subotu, 13. decembar: Sekstil Merkur-Pluton podstiče koncentraciju i ubedljivost

SEKSTIL Merkura u Strelcu i Plutona u Vodoliji koji imamo na astrološkom nebu 13. decembra u 17.31, poboljšava komunikaciju i podstiče pronicljivost, ubedljivost i koncentraciju.

Foto: Shutterstock

Osobe s ovim natalnim aspektom lako pridobijaju druge za svoje ideje, svaka reč im je na svom mestu, brzo misle i brzo reaguju. Zato je odličan za sva zanimanja koja imaju veze s pravom i koja podrazumevaju jake argumente, kontakt s klijentima, kao što su advokati i pravnici.

Ukoliko planirate neki dogovor (naročito s osobama od uticaja), potpisivanje ugovora, polaganje ispita, upis na studije, odlazak na duži put - izabrali ste dobar dan.