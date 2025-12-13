ORUŽANE snage Rusije odbile su pokušaj jedinica ukrajinske vojske da se probiju na severnu periferiju Krasnoarmejska u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto MoD Rusije/Tanjug

Prema navodima resora, protivnik je udarnom grupom na motociklima, uz podršku tenkova, pokušao proboj iz rejona naselja Ševčenko ka severnoj periferiji Krasnoarmejska.

-Napad je odbijen. Likvidirano je više od 60 ukrajinskih vojnika, tri tenka i do 20 motocikala, navodi se u saopštenju. Ministarstvo odbrane RF je takođe saopštilo da su ukrajinske snage u zoni dejstava ruske grupacije trupa „Sever“ tokom jednog dana izgubile do 200 vojnika.

Istovremeno, ruske snage izvele su udare po objektima priobalne infrastrukture Ukrajine koji su korišćeni u interesu ukrajinske vojske, kao i po skladištima municije i punktovima privremene dislokacije ukrajinskih formacija i stranih plaćenika u 142 rejona. PVO je tokom proteklog dana oborila dve rakete sistema "hajmars" američke proizvodnje i 169 bespilotnih letelica avionskog tipa.

U zoni dejstava grupacije „Sever“, ruski vojnici su naneli udare po ljudstvu i tehnici u rejonu Andrejevke u Sumskoj oblasti. Na harkovskom pravcu pogođene su jedinice mehanizovane brigade i jurišnog puka Kijeva u rejonima Verhnji Saltov, Ternovaja i Izbicko. Ukrajinci su, prema podacima MO RF, izgubile do 200 vojnika, borbeno oklopno vozilo, dva artiljerijska oruđa, četiri automobila i stanicu za radio-elektronsku borbu, dok su uništena i dva skladišta municije.

Grupacija trupa „Zapad“ nanela je gubitke ukrajinskim formacijama u više rejona Harkovske oblasti i DNR. Protivnik je, kako se navodi, izgubio više od 220 vojnika, a udari su izvedeni u rejonima Kupjansk-Uzlovoj i Podoli u Harkovskoj oblasti, kao i Drobiševo i Krasni Liman u DNR.

U zoni dejstava grupacije „Istok“ ukrajinske snage su izgubile do 230 vojnika, četiri borbena oklopna vozila, 15 automobila i skladište materijalnih sredstava. Ruska strana je saopštila da su jedinice nastavile prodor u dubinu odbrane protivnika.

Grupacija „Dnjepar“ likvidirala je za minula 24 sata do 35 ukrajinskih vojnika, šest vozila i četiri skladišta materijalnih sredstava. Udari su naneseni po jedinicama mehanizovane brigade, brigade obalske odbrane VSU i teritorijalne odbrane u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti.

Prema saopštenju MO RF, grupacija „Jug“ poboljšala je svoje taktičke položaje, pri čemu su ukrajinske snage izgubile do 190 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, pet automobila i tri skladišta materijalnih sredstava. Udari su izvedeni u rejonima Svjatogorska, Konstantinovke i Stepanovke u DNR.

Najveći gubici, kako se navodi, zabeleženi su u zoni dejstava grupacije „Centar“. Ruske jedinice su nastavile uništavanje opkoljenih formacija VSU u istočnom i zapadnom delu grada Dimitrova, kao i čišćenje naselja Svetlo i Grišino. Tokom proteklog dana Kijev je na tom pravcu izgubio više od 480 vojnika, tri tenka, četiri borbena oklopna vozila i tri automobila.

(sputnikportal.rs)

