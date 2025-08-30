PUTOVANJA, STIPENDIJE, NOVA LJUBAV Horoskop "Novosti": Na ova 4 znaka najviše utiče prva Mesečeva četvrt u Strelcu 31. avgusta

JEDNOM godišnje, prva Mesečeva četvrt formira se u Strelcu, a ove godine ona se dešava 31. avgusta u 8.26, na osmom stepenu (koji odgovara Škorpiji, simbolu novca, akcije i moći) ovog znaka.

Foto: Shutterstock

U avgustu imamo dve prve Mesečeve četvrti, u Škorpiji 1. avgusta, i u Strelcu 31. avgusta, što donosi veće mogućnosti da ostvarimo svoje zamisli, planove, ideje.

Za vreme prve četvrti u Strelcu, poslednjeg dana avgusta, Sunce je uvek u praktičnoj Devici i pravi izazovan aspekt s Mesecom u vizionarskom Strelcu, pa vaše želje mogu da zažive i da dobiju praktičnu primenu.

Pošto Mesec raste, dobro je započeti ili nastaviti nešto o čemu ste razmišljali u vreme mladog Meseca u Lavu, 24. jula, tim pre što prva četvrt u Strelcu pravi trigon s Venerom u Lavu, a Jupiter (vladalac Strelca) sa Severnim Mesečevim čvorom u Ribama, znaku kojim upravljaju Neptun i Jupiter.

I Strelcem, kao i Ribama, upravljaju Jupiter i Neptun, planete inostranstva, velikog novca i mašte, koje donose veće mogućnosti da započnete nešto novo, bilo da se radi o dogovoru, poslu, prekookeanskom putovanju, kontaktima sa strancima, visokom obrazovanju, ljubavnoj vezi, kreativnom projektu, upisu na studije, dobijanju stipendije, pravnim aktima, radnim dozvolama, radnim vizama.

Ova faza Meseca će najviše delovati na novembarske Strelce, majske Blizance, avgustovske Device i februarske Ribe, kao i na one koji imaju Merkur, Veneru, Mars ili Jupiter na sedmom, osmom ili devetom stepenu ovih znakova.

Kvadrat između Sunca u perfekcionističkoj Devici i Meseca u hedonističkom Strelcu takođe donosi nesklad između podsvesti i svesti, potreba duše (Mesec) i razuma (Sunce) što može rezultirati češćim promenama raspoloženja.