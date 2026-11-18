B. Nušić: "Gospođa ministarka". Režija: Vesna Stanković i Dušan Matejić

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U teškim vremenima, koja treba proživeti, zapamtiti i opisati, naš nasušni Branislav Nušić je najdragoceniji.

U vrlo lepoj sali Centra za kulturu "Vlada Divljan", na sceni zatičemo uobičajeni dnevni boravak, sa lepim pirotskim ćilimom u pozadini. I domaćicu kuće, Živku nacionale, možda najpoznatiju personu srpske komediografije. Posvećena porodici i ozbiljnim problemima sa neambicioznim mužem, problematičnim zetom i nemogućim sinom, Živka ne stiže ni do zubara, a o šopingu garderobe može samo da sanja. Znamo taj zaplet, koji nas je, nekako, proslavio i u svetu. Svuda i svima blizak...

Padne Vlada, Sima postane ministar i - očas se sve menja. Pred našim očima, salon postaje stilski, Skupština se gordi u pozadini, a Živka, sad ministarka, postaje glamurozna, kao sa Pinkovih TV kanala. Vesna Stanković, glumica čije moći pratimo niz godina, koja iz heroina lakokrilo uleće u obične žene, iz velike literature u kabare, iz dramske istine u izvrsne muzičke partiture, svoju Živku ministarku postavlja (i korediteljski, i kao tumač uloge) kao sanjarku, bez obzira na opskurnu životnu situaciju.

Taj Pepeljugin san se (što bude opasno) i ostvari, i jasno nam je da će, kao svaki san, trajati kratko. U novoj ulozi, Živka je, zapravo, ona stara, koja pokušava da igra društvenu igru, ali je svima jasno kako će se to završiti. Tu je Vesna Stanković najjača. Njena interpretacija je jarka i popunjava sve pozorišne prostore - scenske, dramske, duhovne i racionalne. Ona ima pravu meru. Iako sve šljašti, njenoj Živki nije udobno u toj ulozi, ona se stidi i, nekako, sve svoje apsurdne postupke pokušava da opravda, najpre sebi.

U finalu, posle scene sa zahtevnom familijom (koja je izvrsna i u dramaturškom, i u izvođačkom domenu, ali malo preduga), fijasko se dogodi ne kao kazna, nego kao očekivani događaj, i nama, i Živki, uprkos njenom očaju. Ta dobrodušnost, vrhunska komunikativnost sa scene, toplina i životnost čine Gospođu Živku ministarku Vesne Stanković (koja je i autor adaptacije) tačnim komentarom baš ovog vremena, kome treba podsećanje na to što i Nušić hoće da poruči - sve prođe, sve se zaboravi, samo niske društvene strasti ostaju večne...

Ansambl koji čini ovu neodoljivu igru prati Živku uigrano, mentalitetski tačno i, što je najvažnije, visoko profesionalno, za slobodni pozorišni projekat. Svako od Nušićevih likova je ovde različit - Čeda, zet (uvek odličan Dušan Matejić) je iz ovog vremena, spretan spin doktor, Ujka Vasa (Zoran Ćosić) narodski prepredenjak, Ninković, večiti ljubavnik (Nemanja Stamatović) kao iz rijalitija, kćer Dara (Aleksandra Urošević) moderno histerična, ali odlučna, presimpatična služavka Anka (Andrijana Đorđević) lukavo zaošijana predstavnica "potlačene klase", Nikargva (Boris Lukman) smešno uverljiv u transformaciji lika...

Svi igraju i članove familije, a režija dvoje reditelja ima lepe inovacije u "sloumošn" scenama, kao i u direktom kontaktu sa publikom i vrlo uspelim replikama iz naše stvarnosti... Tačan kostim Marije Tavčar, muzika Branislava Pipovića, koreografija Borisa Lukmana učinili su takođe da ova "Ministarka", bez velikih intervencija u večni Nušićev prosede, bude od najuspelijih ovde viđenih.