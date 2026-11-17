Na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta premijerno je izvedena opera "Carska nevesta" Nikolaja Rimskog Korsakova.

Marija Erdelji

Jedno od najznačajnijih ostvarenja ruske operske literature, koje se zbog složenih muzičkih i scenskih zahteva retko nalazi na repertoarima i velikih svetskih operskih kuća, posle čitavog veka ponovo se izvodi u Srbiji. Postavka ovog istorijskog spektakla svojim umetničkim i produkcijskim dometima svrstava Operu SNP-a u sam evropski operski vrh.



- Novosađani su višeminutnim aplauzom nakon premijere pokazali da je „Carska nevesta” predstava kakvu novosadska publika želi da vidi na sceni najstarijeg profesionalnog nacionalnog teatra. Takav prijem publike ujedno je i najbolja potvrda opravdanosti visokih umetničkih i produkcijskih ambicija sa kojima smo pristupili ovom projektu. Ovakva ostvarenja ne samo da podižu umetničke standarde našeg teatra već i afirmišu Srpsko narodno pozorište kao instituciju koja svojim produkcijskim kapacitetima i umetničkim potencijalom ima sve preduslove da ravnopravno učestvuje u savremenom evropskom operskom životu.

Raskošna partitura Rimskog-Korsakova, u kojoj se lirski i dramski elementi prepliću sa muzičkim nasleđem ruske tradicije, donosi tragičnu priču o ljubavi, strasti, ljubomori i borbi za moć, smeštenu u jedno od najburnijih razdoblja ruske istorije.

