POSLE ČITAVOG VEKA PONOVO U SRBIJI: Opera "Carska nevesta" oduševila novosadsku publiku
Na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta premijerno je izvedena opera "Carska nevesta" Nikolaja Rimskog Korsakova.
Jedno od najznačajnijih ostvarenja ruske operske literature, koje se zbog složenih muzičkih i scenskih zahteva retko nalazi na repertoarima i velikih svetskih operskih kuća, posle čitavog veka ponovo se izvodi u Srbiji. Postavka ovog istorijskog spektakla svojim umetničkim i produkcijskim dometima svrstava Operu SNP-a u sam evropski operski vrh.
- Novosađani su višeminutnim aplauzom nakon premijere pokazali da je „Carska nevesta” predstava kakvu novosadska publika želi da vidi na sceni najstarijeg profesionalnog nacionalnog teatra. Takav prijem publike ujedno je i najbolja potvrda opravdanosti visokih umetničkih i produkcijskih ambicija sa kojima smo pristupili ovom projektu. Ovakva ostvarenja ne samo da podižu umetničke standarde našeg teatra već i afirmišu Srpsko narodno pozorište kao instituciju koja svojim produkcijskim kapacitetima i umetničkim potencijalom ima sve preduslove da ravnopravno učestvuje u savremenom evropskom operskom životu.
Raskošna partitura Rimskog-Korsakova, u kojoj se lirski i dramski elementi prepliću sa muzičkim nasleđem ruske tradicije, donosi tragičnu priču o ljubavi, strasti, ljubomori i borbi za moć, smeštenu u jedno od najburnijih razdoblja ruske istorije.
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