DOBITNICA Regionalne književne nagrade „Jovan Popović“ za ovu godinu je Marija Vasiljević iz Beograda za rukopis kratke proze „Drugo ime“. Tako je jednoglasno odlučio žiri u sastavu Andrea Lešić, Ivana Dražić i Zvonko Karanović.

Foto: M. Nikolajević

Priznanje dodeljuje Izdavačka kuća „Partizanska knjiga“ iz Kikinde, na čiji konkurs je dtiglo čak 207 naslova iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije. Marija Vasiljević ( 41) je nagrađena plaketom, kao i objavljivanjem rukopisa u izdanju Partizanske knjige, a dosad je objavljivala kratke priče u književnoj periodici i pesničku knjigu „Tihi rad“.

Foto: Partizanska knjiga Na konkurs stiglo 207 naslova

- U najužem izboru bili su i rukopisi Snježane Vračar Mihelač iz Slovenije i Vladane Perlić iz Bosne i Hercegovine. Nagrađena autorka svoju knjigu naziva zbirkom priča, ali ona više funkcioniše kao razbarušeni arhiv jezičkih fragmenata koji koristi različite tematske okidače da nas zaspe govornim formulama koje prikrivaju složenost ljudskih života. Te jezičke formule služe da učešće žena u kulturnoj istoriji pretvore u sentimentalni kliše, da pojeftine stvarne izazove s kojima su se suočavali potlačeni i borci za pravdu, da stvaralačku patnju i zanos svedu na opšta mesta biografskih beleški i osmrtnica, te da užas smrti pretvore u konvencionalne fraze. Pritom, efekat koji se proizvodi tim gomilanjem opštih mesta neočekivano je komičan, jer se u ređanju različitih jezičkih formula, po principu koji podseća na frojdijanske slobodne asocijacije, direktno sukobljavaju različite predstave o svetu i različiti načini uokviravanja pojedinačnih ljudskih sudbina unutar kolektivnih narativa, koji pokazuju unutrašnje kontradiktornosti i apsurdnosti ovih naših postratnih tranzicijskih društava – saopštio je žiri.

Foto: Partizanska knjiga Korice nagrađene knjige

“Partizanska knjiga“ godišnju Regionalnu književnu nagradu „Jovan Popović“ dodeljuje u znak promocije savremene regionalne književnosti i radi sećanja na velikog kikindskog, srpskog i jugoslovenskog pisca. Uručenje će biti 7. decembra, u Beogradu, kao deo proslave jedanaestog rođendana pomenutog izdavača.