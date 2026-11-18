MARIJI VASILJEVIĆ NAGRADA „JOVAN POPOVIĆ“: Priznanje za kratku prozu „Drugo ime“ (FOTO)
DOBITNICA Regionalne književne nagrade „Jovan Popović“ za ovu godinu je Marija Vasiljević iz Beograda za rukopis kratke proze „Drugo ime“. Tako je jednoglasno odlučio žiri u sastavu Andrea Lešić, Ivana Dražić i Zvonko Karanović.
Priznanje dodeljuje Izdavačka kuća „Partizanska knjiga“ iz Kikinde, na čiji konkurs je dtiglo čak 207 naslova iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije. Marija Vasiljević ( 41) je nagrađena plaketom, kao i objavljivanjem rukopisa u izdanju Partizanske knjige, a dosad je objavljivala kratke priče u književnoj periodici i pesničku knjigu „Tihi rad“.
- U najužem izboru bili su i rukopisi Snježane Vračar Mihelač iz Slovenije i Vladane Perlić iz Bosne i Hercegovine. Nagrađena autorka svoju knjigu naziva zbirkom priča, ali ona više funkcioniše kao razbarušeni arhiv jezičkih fragmenata koji koristi različite tematske okidače da nas zaspe govornim formulama koje prikrivaju složenost ljudskih života. Te jezičke formule služe da učešće žena u kulturnoj istoriji pretvore u sentimentalni kliše, da pojeftine stvarne izazove s kojima su se suočavali potlačeni i borci za pravdu, da stvaralačku patnju i zanos svedu na opšta mesta biografskih beleški i osmrtnica, te da užas smrti pretvore u konvencionalne fraze. Pritom, efekat koji se proizvodi tim gomilanjem opštih mesta neočekivano je komičan, jer se u ređanju različitih jezičkih formula, po principu koji podseća na frojdijanske slobodne asocijacije, direktno sukobljavaju različite predstave o svetu i različiti načini uokviravanja pojedinačnih ljudskih sudbina unutar kolektivnih narativa, koji pokazuju unutrašnje kontradiktornosti i apsurdnosti ovih naših postratnih tranzicijskih društava – saopštio je žiri.
“Partizanska knjiga“ godišnju Regionalnu književnu nagradu „Jovan Popović“ dodeljuje u znak promocije savremene regionalne književnosti i radi sećanja na velikog kikindskog, srpskog i jugoslovenskog pisca. Uručenje će biti 7. decembra, u Beogradu, kao deo proslave jedanaestog rođendana pomenutog izdavača.
Preporučujemo
SANACIJA PODRUMA DOMA ZDRAVLjA U KIKINDI: Novac za adaptaciju obezbeđen na konkursu
05. 11. 2026. u 12:00
U KIKINDI POČEO SOVEMBAR: Mesec posvećen sovama utinama
04. 11. 2026. u 21:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)