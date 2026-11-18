RADOVI NASTALI TOKOM ŠKOLOVANJA: Izložba studenata AU u Novom sadu - "Tipogeneracija" u SKCNS
IZLOŽBA radova studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu „Tipogeneracije“, koju je priredila MA Lana Katić Milinkov, biće otvorena u petak, 20. novembra u 18 časova u Velikoj galeriji SKCNS-a (Vladimira Perića Valtera 5).
Izložba „Tipogeneracije” predstavlja izbor radova nastalih tokom školovanja različitih generacija studenata modula Grafički dizajn, studijskog programa Primenjene umetnosti i dizajn, Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Retrospektivna postavka obuhvata ostvarenja iz oblasti pisma, objedinjena kroz tri tematska pristupa: konstruktivni, eksperimentalni i funkcionalni. Objedinjujući ostvarenja studenata koji su se u različitim periodima obrazovali na Akademiji, izložba pruža uvid u kontinuitet nastavnog procesa i raznovrsnost individualnih autorskih pristupa.
Konstrukcija fontova zasnovanih na karakteristikama antikve podrazumeva usklađivanje proporcija, kontrasta poteza, ritma i međusobnih odnosa slovnih oblika. U ovom procesu pojedinačno slovo posmatra se kao deo šireg tipografskog sistema, čija doslednost proizlazi iz pažljivo uspostavljenih oblikovnih zakonitosti. Posebna pažnja posvećena je ravnoteži između estetskih karakteristika pisma, njegove čitljivosti i funkcionalnosti, čime se razvija razumevanje tipografije kao discipline zasnovane na preciznosti i sistematičnosti.
U radovima inspirisanim principima Bauhausa tipografija prelazi iz dvodimenzionalnog prostora u trodimenzionalnu, upotrebnu formu, pri čemu slovni oblici preuzimaju konstruktivnu i funkcionalnu ulogu, objedinjujući vizuelni identitet pisma sa oblikom i namenom upotrebnog predmeta. Oslanjajući se na geometrijsku jednostavnost, racionalnost i povezanost forme i funkcije, ovi radovi proširuju mogućnosti tipografskog izraza, pokazujući kako slovna konstrukcija može postati osnova za oblikovanje predmeta svakodnevne upotrebe.
Postavka će biti otvorena do 10. decembra, ulaz je besplatan, a radno vreme galerije je od 10 do 15 časova, radnim danima.
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