„GOSPOĐI OLGI“ NAGRADA „RADOMIR PUTNIK“: Završen 33. festival klasike„Vršačka pozorišna jesen“

PREDSTAVA „Gospođa Olga“, u izvođenju narodnih pozorišta iz Beograda i Republike Srpske, apsolutni je pobednik 33. festivala klasike „Vršačka pozorišna jesen“, koji će večeras, svečanom dodelom nagrada, biti zatvoren nakon sedam dana trajanja.

Foto: Narodno pozorište Beograd

Ovoj građanskoj drami Milutina Bojića, koju je režirao Jug Đorđević, pripala je glavna nagrada za najbolju predstavu u celini, koja od ove godine nosi ime istaknutog pisca i dramaturga Radomira Putnika. Takođe, dobila je i dve glumačke nagrade – Nela Mihajlović je proglašena za najbolju glumicu, a Aleksandar Vučković za najboljeg mladog glumca.

I predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta „Narodni poslanik“, u režiji Vita Taufera, pobrala je simpatije žirija, ali i publike, koja je upravo ovom ansamblu dala najveće ovacije i najduži aplauz. Draganu Mićanoviću je pripala nagrada za najboljeg glumca, za maestralno odigranu ulogu Jevrema Prokića, dok je Lazar Bodroža dobio specijalnu nagradu za scenografiju.

Žiri, koji su činili glumica Biljana Keskenović, književnik Uroš Pavlov i dramaturg Divna Stojanov, dodelio je još dve specijalne nagrade. Jedna je pripala Kruševačkom pozorištu za kolektivnu igru u predstavi „Ljubav u cirkusu“ u režiji Nebojše Bradića, a druga glumcima Nenadu Jezdiću i Igoru Đorđeviću za partnersku igru u predstavi „Profesionalac“ Zvezdara Teatra.

Nagrada za najbolju režiju otišla je u ruke Dušana Petrovića, za predstavu „Ivanov“, koju je prve večeri festivala premijerno izvelo Narodno pozorište „Sterija“ iz Vršca.

Foto: Zvezdara Teatar Profesionalac - po meri vršačke publike

I publika je dala svoj sud o predstavama, koje je direktorka i selektorka festivala Snežana Udicki uvrstila u ovogodišnji takmičarski program. Nijanse su odlučivale o pobedniku, jer je dvoje prvoplasiranih delila razlika od svega 0,05 bodova. Najbolju prosečnu ocenu dobio je „Profesionalac“ – 4,89, dok je „Narodni poslanik“ imao prosečnu ocenu 4,84. Pobednik po oceni žirija, „Gospođa Olga“, od publike je dobio prosečnu ocenu 3,24.