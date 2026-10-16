"CARSKA NEVESTA" PRVI PUT PRED NOVOSAĐANIMA: U SNP počele probe čuvene Korsakove opere

U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počele su probe opere „Carska nevesta“ Nikolaja Rimskog Korsakova, u režiji Sergeja Novikova (Ruska Federacija).

Marija Erdelji

"Carska nevesta" komponovana je 1898. godine i premijerno izvedena 1899. u Moskvi. Libreto je napisao Ilja Tjumenjev, prema drami Lava Meja. Opera je u Srbiji prvi put izvedena 1925. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, te će novom inscenacijom Opere SNP-a ovo delo po prvi put biti izvedeno u Novom Sadu.

Opera ima četiri čina, a radnja je smeštena u Rusiji 16. veka, u vreme cara Ivana Groznog. U središtu priče je Marfa Sobakina, devojka koju car bira za nevestu, dok je ona već verena za Ivana Likova. Opričnik Grigorij Grjaznoj, opsednut Marfom, ali tragični splet događaja dovodi do Marfinog ludila i smrti.

- Nakon izvođenja uloge Grigorija Grjaznoja u tri produkcije u Rusiji, odnosno u Krasnojarsku, Irkutsku i Saratovu, shvatio sam da bi bilo izuzetno predstaviti operu „Carska nevesta“ srpskoj publici, pre svega zbog ingeniozne kompozicije i orkestracije Nikolaja Rimskog Korsakova i veoma zanimljivom prikazu ruske istorije i tradicije. Ono što čini ovu operu posebnom je što su svi likovi dočarani u celosti kroz vreme, što je retkost u većini Opera u kojima se opisuje kratak vremenski period. „Carska nevesta“ je remek-delo koje zaista treba da se nađe u teatru nacionalnog ranga - smatra Željko R. Andrić, direktor Opere SNP-a.

Pored reditelja Novikova, autorski tim čine: scenografkinja i kostimografkinja Marija Visotskaja, dizajner svetla Ruslan Majorov, autor video materijala Dmitri Ivančenko, koreografkinja Verica Kozarev Klarić, asistent scenografa Viktor Deviatkov, asistentkinja dirigenta Jelica Čukarić, Hor SNP-a priprema Jovan Pejić, asistent reditelja Boris Ercegović, asistent kostimografa Minja Davidović, suflerke Sanela Mitrović i Aleksandra Majtan, inspicijentkinje Tanja Cvijić i Sanja Milanov, majstor svetla Đorđe Bedov, obrada teksta za displej Ivan Svirčević, operater za trodimenzijalnu štampu Željka Jakovljević.

Učestvuju prvaci, solisti, Hor i Orkestar Opere SNP-a i Balet SNP-a.

