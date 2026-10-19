FOTOGRAFIJE NASTALE TEHNIKOM MOKROG KOLODIJUMA: Izložba u Galeriji "Likovni krug" na Petrovaradinskoj tvrđavi

U OKVIRU Međunarodnog studentskog festivala fotografija B612 PHOTO HUB pod pokroviteljstvom Fondacije „Mali princ“, u sredu, 21. oktobra , u 19.30 časova, biće otvorena izložba fotografija nastalih tehnikom mokrog kolodijuma. Otvaranje izložbe održaće se u Galeriji „Likovni krug“ na Petrovaradinskoj tvrđavi.

FOTO: Plakat

Izložba predstavlja priliku da publika upozna fotografije nastale primenom jedne od najstarijih fotografskih tehnika, koja svojim specifičnim vizuelnim karakteristikama spaja istoriju fotografije i savremeni umetnički izraz.

Međunarodni studentski festival fotografije B612 PHOTO HUB okupio je 15 mladih fotografa sa pet evropskih umetničkih institucija: Univerziteta umetnosti u Lincu (Austrija), Akademije likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi (Slovačka), Univerziteta za umetnost i dizajn Moholy-Nagy u Budimpešti (Mađarska), Akademije umetnosti u Novom Sadu i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu (Srbija).

Poseban značaj festivalu dao je ugledni međunarodni žiri, sastavljen od istaknutih umetnika i stručnjaka iz oblasti fotografije i savremene umetnosti: Brian Arnold (SAD), Dubravka Lazić i Vesna Latinović (Srbija), Didier Ruef (Švajcarska) i Gabriele Kropi (Italija). Njihovo bogato profesionalno iskustvo i međunarodna afirmacija doprineli su visokom umetničkom nivou festivala, stručnom vrednovanju studentskih radova i razmeni znanja između renomiranih stvaralaca i nove generacije fotografa.