BETOVEN NA SCENI NARODNOG POZORIŠTA: Subotički simfonijski orkestar održao spektakularan koncert

Na sceni nedavno otvorenog Narodnog pozorišta u Subotici Subotički simfonijski orkestar sinoć je održao koncert posvećen velikom Ludvigu van Betovenu. Pod dirigentskom palicom rumunskog dirigenta Radua Zaharije, publika je imala je priliku da čuje dva značajna dela iz opusa jednog od najuticajnijih kompozitora u istoriji klasične muzike – uvertiru „Egmont“, op. 84, i Simfoniju br. 5 u c-molu, op. 67.

Subotički simfonijski orkestar

Koncert pod nazivom „Betoven – Simfonijsko veče“ bio je posvećen muzici koja je svojim umetničkim izrazom obeležila istoriju simfonijskog stvaralaštva.

Uvertira „Egmont“ nastala je između 1809. i 1810. godine kao deo scenske muzike koju je Betoven komponovao za istoimenu dramu Johana Volfganga fon Getea. Iako je prvobitno bila namenjena pozorišnom komadu, danas se često izvodi kao samostalno koncertno delo. Njena dramatičnost i snažan muzički izraz čine je jednim od prepoznatljivih primera Betovenovog stvaralaštva.

U drugom delu programa izvedena je Peta simfonija, jedno od najpoznatijih dela klasične muzike. Nastajala je između 1804. i 1808. godine, a njen čuveni uvodni motiv od četiri tona postao je jedan od najupečatljivijih u istoriji muzike. Iz jednostavnog motiva, koji se lako pamti, Betoven razvija delo izuzetne dramatičnosti i unutrašnje napetosti, koje i danas ostavlja snažan utisak na publiku.

-Betovenova muzika nosi univerzalnu snagu koja ne prestaje da nas inspiriše. Njegova dela pred orkestar postavljaju velike umetničke izazove, ali istovremeno pružaju mogućnost da se kroz zajednički rad otkriva dubina i potpuna izražajnost simfonijske muzike. Posebno nam je važno da naša publika ima priliku da sluša ovakva dela, u ovakvom ambijentu, i da Subotički simfonijski orkestar nastavi da gradi svoju umetničku prepoznatljivost kroz raznovrstan i kvalitetan repertoar - istakao je Miloš Nikolić, rukovodilac Subotičkog simfonijskog orkestra.

Ovo je bio oktobarski nastup orkestra, a sezona se nastavlja u novembru i decembru. Već 23. novembra, u Balskoj dvorani Narodnog pozorišta, publiku očekuje koncert „Mocart i Hajdn“. Koncertnu godinu, Subotički simfonijski orkestar, završiće 30. decembra, tradicionalnim Novogodišnjim koncertom.