DUH KOSOVA I METOHIJE: Izlozba skulptura "Koreni i horizonti" Baneta Ristića u SKC "Sveti Sava" u Subotici

U Srpskom kulturnom centru "Sveti Sava" u Subotici sutra će biti otvorena izložba skulptura Branislava Ristića "Koreni i horizonti" .

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Skulpture Baneta Ristića uvode nas u svet savremenog stvaralaštva prožet najfinijom simbiozom nabujalih emocija i prirode. Umetnik koristi kamen za oblikovanje skulpture kao simbol postojanosti, čvrstine volje, težine emocija koju doživljavamo. Skulpture Branislava Ristića teže da ogole suvišne tradicionalne konvencije u vajarstvu prikazujući samu srž ideje. Upravo su ideja i pokret glavni nosioci njegove suštine postojanja u skulpturi.

-Sjajne bele boje mermera, kao i sam oblik dela, prizivaju na čistotu i čulnost najintimnijih osećanja kojima umetnik vrlo lako definiše najdublji smisao postojanja. Pri tom, celokupnu formu upotpunjuju i namerni „procepi“, koji kao duboki ambis pojačavaju tajanstvenost tamnih šupljina, objedinjujući prostor i vazduh u večni zagrljaj. Ovakvim pristupom umetnik kao da nas namerno priziva da aktivno participiramo u složenoj dinamici igre svetlosti i senke. Ta igra kao da formira „žive organizme“ koji deluju kao da rastu, čak i dišu, dok se šire i stežu, replicirajući suštinu života - najavljuju organizatori.

Inspiraciju i snagu svog stvaralaštva umetnik nalazi u iskonskoj lepoti svoga zavičaja na prostoru Kosova i Metohije, duhovne kolevke našeg naroda kao večite inspiracije i nadahnuća mnogih naših velikana i stvaralaca.