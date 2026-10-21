Kultura

DUH KOSOVA I METOHIJE: Izlozba skulptura "Koreni i horizonti" Baneta Ristića u SKC "Sveti Sava" u Subotici

Jelena Lemajić

21. 10. 2026. u 12:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U Srpskom kulturnom centru "Sveti Sava" u Subotici sutra će biti otvorena izložba skulptura Branislava Ristića "Koreni i horizonti" .

ДУХ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ: Излозба скулптура Корени и хоризонти Банета Ристића у СКЦ Свети Сава у Суботици

foto:subotica com

Skulpture Baneta Ristića uvode nas u svet savremenog stvaralaštva prožet najfinijom simbiozom nabujalih emocija i prirode. Umetnik koristi kamen za oblikovanje skulpture kao simbol postojanosti, čvrstine volje, težine emocija koju doživljavamo. Skulpture Branislava Ristića teže da ogole suvišne tradicionalne konvencije u vajarstvu prikazujući samu srž ideje. Upravo su ideja i pokret glavni nosioci njegove suštine postojanja u skulpturi.

-Sjajne bele boje mermera, kao i sam oblik dela, prizivaju na čistotu i čulnost najintimnijih osećanja kojima umetnik vrlo lako definiše najdublji smisao postojanja. Pri tom, celokupnu formu upotpunjuju i namerni „procepi“, koji kao duboki ambis pojačavaju tajanstvenost tamnih šupljina, objedinjujući prostor i vazduh u večni zagrljaj. Ovakvim pristupom umetnik kao da nas namerno priziva da aktivno participiramo u složenoj dinamici igre svetlosti i senke. Ta igra kao da formira „žive organizme“ koji deluju kao da rastu, čak i dišu, dok se šire i stežu, replicirajući suštinu života - najavljuju organizatori.

Inspiraciju i snagu svog stvaralaštva umetnik nalazi u iskonskoj lepoti svoga zavičaja na prostoru Kosova i Metohije, duhovne kolevke našeg naroda kao večite inspiracije i nadahnuća mnogih naših velikana i stvaralaca.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve 18+

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BETOVEN NA SCENI NARODNOG POZORIŠTA: Subotički simfonijski orkestar održao spektakularan koncert
Kultura

0 0

BETOVEN NA SCENI NARODNOG POZORIŠTA: Subotički simfonijski orkestar održao spektakularan koncert

Na sceni nedavno otvorenog Narodnog pozorišta u Subotici Subotički simfonijski orkestar sinoć je održao koncert posvećen velikom Ludvigu van Betovenu. Pod dirigentskom palicom rumunskog dirigenta Radua Zaharije, publika je imala je priliku da čuje dva značajna dela iz opusa jednog od najuticajnijih kompozitora u istoriji klasične muzike – uvertiru „Egmont“, op. 84, i Simfoniju br. 5 u c-molu, op. 67.

20. 10. 2026. u 11:09

Politika
Tenis
Fudbal
EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)

EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)