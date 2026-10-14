USKORO NA SCENI "VELIKI RAT": Počele probe nove premijere

U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počele su probe predstave „Veliki rat“, nastale prema istoimenom romanu Aleksandra Gatalice, u režiji Marka Čelebića.

Marija Erdelji

Kako ispričati jedan od najvećih istorijskih lomova 20. veka kroz sudbine ljudi koji su se u njemu našli? Upravo od tog pitanja polazi scensko oblikovanje obimnog i višeslojnog romana Aleksandra Gatalice, ovenčanog NIN-ovom nagradom. Smeštena u vreme Prvog svetskog rata, predstava ne nastoji samo da rekonstruiše istorijske događaje, već da kroz različite ljudske perspektive istraži kako rat menja živote, odnose i sudbine. U središtu su ljudi različitog porekla i životnih puteva, čije se priče ukrštaju u vremenu velikih promena.

-Ovo nije istorijski komad u smislu da ćemo da prepričavamo šta se dešavalo u Prvom svetskom ratu. Ovo nije predstava o bitkama, ovo je predstava o običnom čoveku i besmislu rata - istakao je reditelj Marko Čelebić na prvoj čitaćoj probi.

„Veliki rat“ donosi priču o vremenu koje je promenilo svet, ali pre svega o ljudima koji su u tom svetu pokušavali da sačuvaju sebe i svoje živote.

Pored reditelja Marka Čelebića, autorski tim čine: Aleksandar Gatalica, koji potpisuje adaptaciju romana, dramaturg Đorđe Kosić, scenografkinja Marija Kalabić, kostimografkinja Senka Ranosavljević, kompozitor Aleksandar Srebrić. Aleksandar Aleksić zadužen je za video dizajn, Andreja Kulešević za scenski pokret, a za scenski govor Radovan Knežević. Autorka songova je Nataša Gatalica, asistentkinja reditelja Đorđa Grgić, asistenti scenografkinje Mladen Stojanović i Nada Danilovac, asistent kostimografkinje Marko Popadić i vlasuljar Gorislav Vidaković.

U predstavi će igrati: Milan Kovačević, Marko Marković, Strahinja Bojović, Sanja Ristić Krajnov, Predrag Momčilović, Sanja Mikitišin, Nina Proročić Rukavina, Dušan Stojanović, Ognjen Petković, Ana Jovanović, Grigorije Jakišić, Marko Savković, Dušan Vukašinović, Miodrag Petrović, Peđa Marjanović, Branislav Jerković, Jugoslav Krajnov, Aleksandar Gajin, Dimitrije Aranđelović, Aleksandar Sarapa, Dušan Jakišić, Marko Savić, Milorad Kapor, Aljoša Đidić, Vukašin Ranđelović i Anđela Pećinar.

