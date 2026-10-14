OBJAVLJEN PRVI TREJLER ZA NOVI ISTORIJSKI TRILER: Premijera filma „Ruka pravde“ 17.novembra u beogradu

DUGO isčekivani film „Ruka pravde“, reditelja Nemanje Ćeranića, u produkciji TS Media i Tracktor Production, konačno stiže pred publiku!

Foto: Tracktor Production

Beogradska premijera zakazana je za 17.novembar u Plavoj dvorani Sava centra, a karte za ovaj istorijski triler su od danas u prodaji na svim Tickets prodajnim mestima, blagajni Sava Centra i Tickets online.

Pred nama je od danas dostupan i prvi zvanični trejler koji publici otkriva atmosferu i priču o čoveku koji se, suočen sa velikim istorijskim događajima i ličnim osećajem za pravdu, odlučuje na potez koji će zauvek promeniti njegov život.

Foto: Tracktor Production

Film „Ruka pravde“je snažna kombinacija istorijskog trilera i dinamične špijunske priče o pripadniku Jugoslovenske vojske u otadžbini Blagoju Jovoviću (Aleksandar Gavranić), koji po završetku Drugog svetskog rata život nastavlja u Argentini, gde sa svojim prijateljem Jakovom (Zlatan Vidović) drži fabriku plute.

Foto: Tracktor Production

U trenutku kada su zaključili posao koji će im promeniti živote, i kada Blagoja očekuje venčanje sa argentinkom Gladom (Tamara Ristoska), on slučajno u gradskoj gužvi primeti čoveka sa tetovažom ustaškog simbola. Taj prizor Blagoju otvara stare rane. Svestan da ozloglašeni ustaški poglavnik Ante Pavelić živi u Buenos Ajresu i duboko razočaran što nikada neće biti priveden pravdi, jer je pod zaštitom države, Blagoje započinje pripreme za atentan na Pavelića.

Najveći deo filma sniman je na autentičnim lokacijama u Argentini i Srbiji, čime je produkcija nastojala da što vernije dočara duh vremena i kompleksnost istorijskih događaja.

Foto: Tracktor Production

Glumačku podelu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi.

Foto: Tracktor Production

Režiju potpisuje Nemanja Ćeranić, dok je koreditelj Nebojša Pajkić, a scenaristi su Mirko Stojković, Strahinja Madžarević i Nebojša Pajkić. Film je nastao u produkciji Tracktor Production i TS Media, uz podršku Filmskog centra Srbije.

Foto: Tracktor Production

Nakon beogradske premijere, film „Ruka pravde“ će se od 19. novembra naći u bioskopima širom zemlje, a distribucija filma je poverena „Art Visti“.

Foto: Tracktor Production