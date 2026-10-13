MLADI FOTOGRAFI SA PET EVROPSKIH UMETNIČKIH AKADEMIJA: Međunarodni festival B612 Photo Hub u Novom Sadu

AKADEMIJA umetnosti u Novom Sadu, organizuje B612 Photo Hub, međunarodni festival studenstke fotografije koji će od 18. do 22. oktobra okupiti 15 studenata sa pet evropskih umetničkih akademija.

FOTO: Predrag Uzelac

Festival se održava pod pokroviteljstvom Fondacije „Mali princ“, povodom obeležavanja 25 godina njenog postojanja. Festival će se održati na Akademiji umetnosti u objektu u Kosovskoj 33 i na Petrovaradinskoj tvrđavi u ateljeu Predraga Uzelca.

Festival će okupiti mlade fotografe sa Univerziteta umetnosti u Lincu, u Austriji, Akademije likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi, u Slovačkoj, Univerziteta za umetnost i dizajn Moholy-Nagy u Budimpešti, u Mađarskoj, Akademije umetnosti u Novom Sadu i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, Sa po tri studenta koji predstavljaju svaku instituciju, B612 Photo Hub stvoriće prostor za susret različitih obrazovnih pristupa, umetničkih senzibiliteta i kulturnih perspektiva, istražujući fotografiju kao univerzalni jezik koji povezuje ljude izvan geografskih i jezičkih granica.

Austriju će predstavljati Luise Frauenschuh, Leopold Stock i Mariia Tsaristyna, studenti Departmana umetničke fotografije Univerziteta umetnosti u Lincu. Delegaciju Slovačke činiće Natalia Stupnanova, Anna Kovačova i Fanni Nagyova sa Akademije likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi. Mađarsku će predstavljati Balaž mate, Aleksandra KOInter i Kiril Kristian Kekeš sa Univerziteta za umetnost i dizajn Moholy-Nagy u Budimpešti.

Domaćina festivala, Akademiju umetnosti u Novom Sadu, predstavljaće Akoš Kovač, Bojan Batar i David Hrubik, dok će predstavnici Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu biti Sofija Đukanović, Dušan Stanojlović i Danilo Radulović.

Pored 15 studenata iz pet evropskih umetničkih akademija, na festivalu B612 Photo Hub učestvovaće i pet istaknutih umetnika i stručnjaka iz oblasti fotografije i savremene umetnosti, koji će činiti festivalski žiri: Brian Arnold (SAD), Dubravka Lazić i Vesna Latinović (Srbija), Didier Ruef (Švajcarska) i Gabriele Croppi (Italija). Njihovo bogato profesionalno iskustvo i različiti umetnički pristupi doprineće sagledavanju studentskih radova iz šire umetničke perspektive, podstičući razmenu znanja i ideja između afirmisanih stvaralaca i mladih umetnika, kao i dijalog između različitih generacija, kultura i savremenih umetničkih praksi.

Osnovna misija festivala jeste uspostavljanje dijaloga između globalnih tokova savremene fotografije i specifičnih iskustava lokalnih zajednica. Okupljanjem različitih pristupa stvaranju fotografije, B612 Photo Hub nastoji da oblikuje zajednički portret našeg vremena sastavljen od različitih načina gledanja, preispitivanja i tumačenja stvarnosti. Susret studenata i afirmisanih profesionalaca podsticaće razmenu znanja, inspirisati buduće saradnje i doprineti jačanju veza između evropskih umetničkih akademija.

U organizaciji Akademije umetnosti Novi Sad, uz Fondaciju „Mali princ“ kao pokrovitelja festivala, B612 Photo Hub predstavlja ulaganje u mlade umetničke talente i međunarodnu kulturnu saradnju.