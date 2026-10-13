Kultura

MLADI FOTOGRAFI SA PET EVROPSKIH UMETNIČKIH AKADEMIJA: Međunarodni festival B612 Photo Hub u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

13. 10. 2026. u 11:41

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AKADEMIJA umetnosti u Novom Sadu, organizuje B612 Photo Hub, međunarodni festival studenstke fotografije koji će od 18. do 22. oktobra okupiti 15 studenata sa pet evropskih umetničkih akademija.

МЛАДИ ФОТОГРАФИ СА ПЕТ ЕВРОПСКИХ УМЕТНИЧКИХ АКАДЕМИЈА: Међународни фестивал B612 Photo Hub у Новом Саду

FOTO: Predrag Uzelac

Festival se održava pod pokroviteljstvom Fondacije „Mali princ“, povodom obeležavanja 25 godina njenog postojanja. Festival će se održati na Akademiji umetnosti u objektu  u Kosovskoj 33 i na Petrovaradinskoj tvrđavi u ateljeu Predraga Uzelca.

Festival će okupiti mlade fotografe sa Univerziteta umetnosti u Lincu, u Austriji, Akademije likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi, u Slovačkoj, Univerziteta za umetnost i dizajn Moholy-Nagy u Budimpešti, u Mađarskoj, Akademije umetnosti u Novom Sadu i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu,  Sa po tri studenta koji predstavljaju svaku instituciju, B612 Photo Hub  stvoriće prostor za susret različitih obrazovnih pristupa, umetničkih senzibiliteta i kulturnih perspektiva, istražujući fotografiju kao univerzalni jezik koji povezuje ljude izvan geografskih i jezičkih granica.

Austriju će predstavljati Luise Frauenschuh, Leopold Stock i Mariia Tsaristyna, studenti Departmana umetničke fotografije Univerziteta umetnosti u Lincu. Delegaciju Slovačke činiće Natalia Stupnanova, Anna Kovačova i Fanni Nagyova sa Akademije likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi. Mađarsku će predstavljati  Balaž mate, Aleksandra KOInter i Kiril Kristian  Kekeš sa Univerziteta za umetnost i dizajn  Moholy-Nagy u Budimpešti.

Domaćina festivala, Akademiju umetnosti u Novom Sadu, predstavljaće Akoš Kovač, Bojan Batar i David Hrubik, dok će  predstavnici Fakulteta  primenjenih umetnosti u Beogradu biti Sofija Đukanović, Dušan Stanojlović i Danilo Radulović.

Pored 15 studenata iz pet evropskih umetničkih akademija, na festivalu B612  Photo Hub učestvovaće i pet istaknutih umetnika i stručnjaka iz oblasti fotografije i savremene umetnosti, koji će činiti festivalski žiri: Brian Arnold (SAD), Dubravka Lazić i Vesna Latinović (Srbija), Didier Ruef (Švajcarska) i Gabriele Croppi (Italija). Njihovo bogato profesionalno iskustvo i različiti umetnički pristupi doprineće sagledavanju studentskih radova iz šire umetničke perspektive, podstičući razmenu znanja i ideja između afirmisanih stvaralaca i mladih umetnika, kao i dijalog između različitih generacija, kultura i savremenih umetničkih praksi.

Osnovna misija festivala jeste uspostavljanje dijaloga između globalnih tokova savremene fotografije i specifičnih iskustava lokalnih zajednica. Okupljanjem različitih pristupa stvaranju fotografije, B612 Photo Hub nastoji da oblikuje zajednički portret našeg vremena sastavljen od različitih načina gledanja, preispitivanja i tumačenja stvarnosti. Susret studenata i afirmisanih profesionalaca podsticaće razmenu znanja, inspirisati buduće saradnje i doprineti jačanju veza između evropskih umetničkih akademija.

U organizaciji Akademije umetnosti Novi Sad, uz Fondaciju „Mali princ“ kao pokrovitelja festivala, B612  Photo Hub  predstavlja ulaganje u mlade umetničke talente i međunarodnu kulturnu saradnju.

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