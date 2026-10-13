"VUJKE, JEDAN JEDINI" NA RTS: Ispratite drugi deo sjajnog ostvarenje o životu Vujadina Boškova (VIDEO)
FILM o legendarnom fudbaleru i treneru u produkciji "Medijske mreže" emituje se u dva dela. Prvi ste gledali prošle srede na Javnom servisu, a sutra (14. oktobar) u 22.34 časa je vreme za drugi.
Sutra (u sredu) od 22.34 časa na RTS se prikazuje drugi deo dokumentarnog filma o liku i delu proslavljenog fudbalera i fudbalskog trenera Vujadina Boškova po imenu "Vujke, jedan jedini". Prvi deo je premijerno emitovan na televiziji u sredu 7. oktobra u 22.34 sata, a drugi deo biće prikazan ove večeri.
U dva dela ovog ostvarenja može se saznati mnogo toga o istinskoj sportskoj legendi, Vujadinu Boškovu. O Boškovu su govorila neka od najvećih imena svetskog i domaćeg fudbala, među kojima su Emilio Butragenjo, Atilio Lombardo, Predrag Mijatović, Vladimir Jugović, predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić, koji je i inicirao nastanak filma, te članovi porodice i prijatelji fudbalske legende.
Film je sniman na lokacijama koje su obeležile njegov život i karijeru: u Begeču, Novom Sadu, Beogradu, Madridu i Đenovi - stvarajući svojevrsnu filmsku mapu jednog izuzetnog fudbalskog života.
Inače, film "Vujke, jedan jedini" nastao je u produkciji "Medijske mreže", a nedavno je pobrao sve simpatije i najbolje moguće kritike na svim festivalima sportskog filma na kojima se pojavio. Tako je dobitnik Gran-prija za najbolje ostvarenje na četvrtom Međunarodnom festivalu umetničkog i igranog filma, koji se održao u Budvi. Pre toga je poneo i laskavu nagradu na Međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru, gde je dobio nagradu za najbolju režiju (Grada Branković), a privikao je toliku pažnju da je emitovanje zatražio i moskovski festival sportskog filma, a biće prikazan i na prestižnom festivalu u Milanu.
"Vujke, jedan jedini" nije samo priča o rezultatima, klubovima i trofejima. To je i priča o čoveku iza fudbalske legende. Vujadin Boškov je bio vrhunski igrač, trofejni trener, ali, pre svega, čovek čiji su duh, harizma i neponovljiv odnos prema fudbalu ostali upamćeni na stadionima širom Evrope.
Od Vojvodine i reprezentativnog dresa, preko najvećih evropskih klubova i trenerskih klupa, životni put Vujadina Boškova bio je priča dostojna velikog filma. Upravo tu priču donosi dokumentarni film "Vujke, jedan jedini". U produkciji "Medijske mreže" i uz saradnju sa Fudbalskim klubom Vojvodina, dokumentarni film scenariste i reditelja Grade Brankovića donosi portret čoveka koji je svojim znanjem, temperamentom i specifičnim humorom postao jedno od najprepoznatljivijih imena fudbala sa ovih prostora.
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