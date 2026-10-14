VELIKANI SRPSKOG GLUMIŠTA U VRŠCU: Počinje 33. festival klasike „Vršačka pozorišna jesen“

JEDINI festival klasike u Srbiji „Vršačka pozorišna jesen“, po 33. put će, pod sloganom „Vreme koje nas oblikuje“, biti održan od 15. do 21. oktobra u Narodnom pozorištu „Sterija“ u Vršcu.

Foto: JDP

Publika će u takmičarskom delu programa imati priliku da odgleda pet sjajnih predstava, u kojima glume velikani srpskog glumišta poput Dragana Mićanovića, Igora Đorđevića, Nenada Jezdića, Nele Mihajlović, Nataše Ninković, Zorana Cvijanovića...

Tradicionalno, festival će otvoriti domaćin, ovoga puta sa premijerom Čehovljevog „Ivanova“, u režiji Dušana Petrovića. Zvezdara teatar će izvesti Kovačevićevog „Profesionalca“, JDP Nušićevog „Narodnog poslanika“, Narodno pozorište Beograd „Gospođu Olgu“, a Kruševačko pozorište „Ljubav u cirkusu“, po motivima pripovedaka Ive Andrića.

U čast nagrađenih, Tanja Banjanin i Mirjana Bobić-Mojsilović poslednje večeri izvešće svoj kabare „Obećao si mi“, a u okviru pratećeg programa biće odigrana i Nušićeva predstava „Tako je moralo biti“ u produkciji Kruševačkog pozorišta, kao i monodrama na rumunskom jeziku, uz titlovan prevod, „Srculence za kuce“.

Foto: NP Sterija Ivanov, NP Sterija

-Za Vrščane koji vole pozorište, ovaj festival predstavlja godišnji praznik, jer imaju priliku da u svom gradu pogledaju neke od najzapaženijih predstava domaće pozorišne scene. Nažalost, koliko god da je naša sala sa preko 400 mesta velika, ne može uvek da primi sve koji žele da budu u publici. Za „Profesionalca“ i „Narodnog poslanika“ karte su odavno rasprodate. Zato mi je posebno drago što smo uspeli da ih dovedemo, jer ni u Beogradu za njih često ne mogu da se pronađu karte – kaže direktorka i selektorka festivala Snežana Udicki, uz napomenu da i sami učesnici cene vršački festival, što se ogleda i u činjenici da gotovo svi dođu da lično preuzmu dobijene nagrade.

Foto: Zvezdara Teatar Profesionalac, Zvezdara teatar

O najboljoj predstavi, glumcu, reditelju i ostalim festivalskim nagradama, odlučivaće tročlani žiri, koji ove godine čine: Biljana Keskenović, glumica iz Sombora, Uroš Pavlov, direktor NP „Toša Jovanović“ iz Zrenjanina, i dramaturg Divna Stojanov. Svoj sud daće i publika, koja će na kraju svake večeri ocenjivati odgledanu predstavu.

Odlučeno je da od ove godine nagrada za najbolju predstavu nosi ime „Radomir Putnik“, po istaknutom piscu i dramaturgu, koji je živeo u Vršcu, a preminuo prošle godine u Beogradu.