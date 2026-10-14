VELIKANI SRPSKOG GLUMIŠTA U VRŠCU: Počinje 33. festival klasike „Vršačka pozorišna jesen“
JEDINI festival klasike u Srbiji „Vršačka pozorišna jesen“, po 33. put će, pod sloganom „Vreme koje nas oblikuje“, biti održan od 15. do 21. oktobra u Narodnom pozorištu „Sterija“ u Vršcu.
Publika će u takmičarskom delu programa imati priliku da odgleda pet sjajnih predstava, u kojima glume velikani srpskog glumišta poput Dragana Mićanovića, Igora Đorđevića, Nenada Jezdića, Nele Mihajlović, Nataše Ninković, Zorana Cvijanovića...
Tradicionalno, festival će otvoriti domaćin, ovoga puta sa premijerom Čehovljevog „Ivanova“, u režiji Dušana Petrovića. Zvezdara teatar će izvesti Kovačevićevog „Profesionalca“, JDP Nušićevog „Narodnog poslanika“, Narodno pozorište Beograd „Gospođu Olgu“, a Kruševačko pozorište „Ljubav u cirkusu“, po motivima pripovedaka Ive Andrića.
U čast nagrađenih, Tanja Banjanin i Mirjana Bobić-Mojsilović poslednje večeri izvešće svoj kabare „Obećao si mi“, a u okviru pratećeg programa biće odigrana i Nušićeva predstava „Tako je moralo biti“ u produkciji Kruševačkog pozorišta, kao i monodrama na rumunskom jeziku, uz titlovan prevod, „Srculence za kuce“.
-Za Vrščane koji vole pozorište, ovaj festival predstavlja godišnji praznik, jer imaju priliku da u svom gradu pogledaju neke od najzapaženijih predstava domaće pozorišne scene. Nažalost, koliko god da je naša sala sa preko 400 mesta velika, ne može uvek da primi sve koji žele da budu u publici. Za „Profesionalca“ i „Narodnog poslanika“ karte su odavno rasprodate. Zato mi je posebno drago što smo uspeli da ih dovedemo, jer ni u Beogradu za njih često ne mogu da se pronađu karte – kaže direktorka i selektorka festivala Snežana Udicki, uz napomenu da i sami učesnici cene vršački festival, što se ogleda i u činjenici da gotovo svi dođu da lično preuzmu dobijene nagrade.
O najboljoj predstavi, glumcu, reditelju i ostalim festivalskim nagradama, odlučivaće tročlani žiri, koji ove godine čine: Biljana Keskenović, glumica iz Sombora, Uroš Pavlov, direktor NP „Toša Jovanović“ iz Zrenjanina, i dramaturg Divna Stojanov. Svoj sud daće i publika, koja će na kraju svake večeri ocenjivati odgledanu predstavu.
Odlučeno je da od ove godine nagrada za najbolju predstavu nosi ime „Radomir Putnik“, po istaknutom piscu i dramaturgu, koji je živeo u Vršcu, a preminuo prošle godine u Beogradu.
Preporučujemo
“NOVOSTI” SAZNAJU: “Planetarni Tesla” Lordanu Zafranoviću, za dar čovečanstvu (FOTO)
13. 10. 2026. u 07:00
Predstava „Moje pozorište“ Ateljea 212 osvojila četiri nagrade na Festivalu u Nišu!
12. 10. 2026. u 11:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)