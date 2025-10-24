JOVANA UHRIN ZA "TV NOVOSTI": Treba nam više dodira duše, a manje šablona, a lek za dušu ne tražim napolju već u sebi (FOTO)

BIĆE promena, ali ne forme, već energije. U novoj sezoni želim više iskrenosti, više životnih priča i ljudske topline. Više dodira duše, manje šablona. Emisija ostaje edukativna, ali postaje intimnija, jer mislim da zdravlje počinje iznutra, od emocije, misli i pogleda na svet.

Foto: TV Una

Ovim rečima čitaocima "TV novosti" Jovana Uhrin, popularna TV novinarka i voditeljka, i autorka emisije "Put do zdravlja" na TV Una, objašnjava kakve novine će se moći videti u tekućoj i aktuelnoj sezoni njenog televizijskog formata. Kao i do sada, svake nedelje od 12.20, na kanalu Une, donosi zdravstvenu edukaciju, emotivne priče ljudi, iskustva obolelih, preporuke i savete lekara različitih specijalnosti koji se bore za život, a sve u cilju pronalaska pravog puta do zdravlja, kako bi, ukoliko je moguće, sprečili bolest na vreme.

- Gledaocima ne može da se plasira bilo šta, posebno u zdravstvenim emisijama. Živimo u vremenu kada je prilično poljuljano poverenje građana u zdravstveni sistem i zato je važno na pravi način podići svest i vraćati poverenje u sistem, ali i sjajne stručnjake iz mnogih oblasti zdravstva u bolnicama. Sve vreme sam imala na umu da ne pređem granicu lošeg ukusa, da ne odem u patetiku, ili da ne povredim tuđa osećanja. To su sve osetljive teme - priča nam Jovana, koja se sa televizijom upoznala sa 17 godina, kada je kao srednjoškolka stala pred kamere na dečjoj televiziji.

- Tada sam birala između dva naizgled odvojena profesinalna puta. U to vreme završavala sam srednju medicinsku školu. Ipak, prevagnulo je novinarstvo, ali u centru tema koje sam birala da radim, istražujem i dokumentujem, uvek je bio običan čovek, koji je "glavna" figura moje emisije. Kroz posao sam uspela da nađem idealan balans. Novinarski zanat približila sam prvoj ljubavi, medicini. Svakodnevno sam izveštavala o temama iz zdravstva. Kroz priče lekara, stručnjaka i pacijenata, mislim da sam gledaocima emisije prbližila sve ono sa čime se lekari suočavaju u svakodnevnom spasavanju ljudskih života. Foto: TV Una

*Razni su putevi do zdravlja. Čiji, ili koji put vam je bio najinteresantniji?

- Svaki put koji vodi čoveka ka sebi. Najlepši trenuci su oni kada neko pred kamerama iskreno prizna da ga je bolest naučila da voli život, ili da je kroz patnju pronašao snagu. To su priče koje vraćaju veru da ništa nije slučajno, da i kroz bol možeš pronaći smisao.

*Nečije iskustvo, svedočenje, put na neizvesnim stazama koje vode do ozdravljenja i, najlepše, do zdravlja, gledaocima su dragoceni putokazi. Kakva su vaša iskustva?

- Gledaoci i osećaju i saosećaju. Oni ne znaju uvek koliko je sve sa zdravljem kompleksno, ali u stomaku osećaju kada priča ima dušu. Mi danas imamo more informacija, ali malo suštine. Zato je važno biti iskren, jer iskrenost se uvek prepozna.

*Kakav je "put do zdravlja" u današnje vreme?

- Teži nego ranije, ali i važniji. Danas nas svakodnevno bombarduju stres, brzina, površnost. Put do zdravlja je zapravo put ka sebi, ka miru, jednostavnosti i svesti da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već sklad tela, duše i misli.

*Koliko se danas vodi računa o zdravlju?

- Mnogo se priča, a malo zaista živi zdravo. Ljudi traže brza rešenja, ali zaboravljaju da zdravlje nije navika, nego odnos prema sebi, prema hrani, prema emocijama. Najzdraviji su oni koji slušaju svoje telo i čuju svoju dušu. Zdravlje nije samo rezultat pregleda i dijagnoze, već i priča, iskustvo, emocija. Kada se o zdravlju govori bez ulepšavanja i bez tabu tema, ljudi dobijaju prostor da se prepoznaju, da shvate da nisu sami i da uvek postoji rešenje. Foto: TV Una

*A o mentalnom zdravlju?

- Zdravlje nije luksuz, već osnov. Mnogo toga je u našim rukama - u načinu na koji živimo, mislimo, hranimo se i odmaramo. Budite radoznali, pitajte, istražujte i nikada ne odlažite brigu o sebi. Jer, zdravlje je put, a naš zadatak je da ga prepoznamo i negujemo svakog dana.

*Koji je vaš "lek za dušu"?

- Priroda. Tišina. Ljudi koji ne glume. I umetnost, muzika, film, knjige koje te dirnu i podsete da si živ. I, u poslednje vreme, mip, ali onaj koji ne tražim više napolju, nego u sebi.

*Film "Dodir" o autizmu bio je vaš prvenac. Za priču "Dva lica veterničkog doma" dobili ste Nagradu za toleranciju. Pored televizijskog rada, radite i filmske dokumentarce?

- Da, dokumentarac mi je poseban prostor slobode. To je forma u kojoj možeš da pogledaš dublje, da daš glas onima koji ga nemaju. To su priče koje ostaju, jer one ne traže aplauz, već razumevanje. Uradila sam i dokumentarni serijal "Vreme je za moja prava", ali i dokumentarni film, prvi u Srbiji, "Crvena zona", o kovidu, koji se emitovao na TV Kurir i koji je, takođe, nagrađen prvom nagradom internacionalnog festivala "Zlatnom Nikom".

*Kaže se da sitnice čine život. Bez kojih sitnica ne biste imali osmišljen i sadržajan život?

- Bez iskrenog pogleda, šolje kafe u tišini, razgovora koji leči, zagrljaja deteta, trenutka u kojem neko samo kaže "tu sam". Te sitnice su najvrednije stvari i one vraćaju smisao. Foto: Privatna arhiva

*Kada pogledate iza sebe, gde više pripadate - u studiju ili na terenu?

- Na terenu. Tamo gde su ljudi, gde se priče rađaju. Teren vas uvek prizemlji i podseti šta je suština novinarstva - da služite istini, ne egu. Ali studio mi je dom srca, mesto gde sve to dobije oblik i smisao.

*Koliko vam nagrade znače na ličnom i poslovnom planu?

- Lepo je kada dobijete priznanje, ali meni su važniji susreti, pogledi i poruke ljudi koji kažu da ih je neka priča dotakla. To su prave nagrade, ti tihi trenuci kada znaš da ste nekom promenili dan ili možda život. Foto: Privatna arhiva

*Šta vam u novinarstvu kao profesiji najviše odgovara, a šta vam ne prija?

- Volim istinu, dinamiku, ljude. Volim kad novinarstvo ima dušu. Ne prija mi površnost, senzacionalizam i trka za klikovima. Mene zanima ono što ostaje, priče koje čine da se neko zamisli i oseti toplinu.

*Da li ste sada u najboljim godinama za televizijsku zvezdu ili vaše vreme tek dolazi?

- Mislim da sada živim svoj najzreliji period. Više ne jurim potvrdu spolja. Moje vreme ne meri se gledanošću, već se meri mirom koji osećam kad radim ono što volim i kad znam da je to istinito. Ako me pitate da li najbolje tek dolazi, o, da, dolazi. Ali ovog puta bez trčanja, sa punom svesnošću i zahvalnošću.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć