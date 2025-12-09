„PLUĆA“ VEČERAS NA NUŠIĆEVIM DANIMA: Nikšićko pozorište gostuje na Velikoj sceni u Smederevu
Sinoć je u Velikoj dvorani Centra za kulturu Smederevo, u okviru pretfestivalskog programa 42. Nušićevih dana, izvedena monodrama „Nušić lično“ u izvedbi Miloša Tanastkovića i režiji Miodraga Ilića Narodnog pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“.
Predstava je uvod u priču o životnim peripetijama, moralu i ljudskim osobinama Branislava Nušića, pisca koji je kritičkom hrabrošću, razumevanjem svog vremena i spremnošću da razobliči nepravdu ostavio svevremenu anatomiju srpskog mentaliteta.
Večeras, 9. decembra od 20 časova Nikšićko pozorište izvodi komad „ Pluća“. Reč je o priči o mladom paru koji razmatra roditeljstvo. Oni su spremni da budu sledeća generacija roditelja, ali ih politička anksioznost, užasna vremenska prognoza i surovost današnjeg sveta značajno plaše. Režiju potpisuje Andrej Nosov, a glumci su Maja Stojanović i Stevan Vuković.
Preporučujemo
GLUMAC DAO OBEĆANjE: Aleksandar Kojić dobio nagradu za monodramu Radoša Bajića (FOTO)
09. 12. 2025. u 22:10
DODELjENA KNjIŽEVNA NAGRADA „HADžI DRAGAN“ ZA 2025. GODINU
05. 12. 2025. u 13:19
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)