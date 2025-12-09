„PLUĆA“ VEČERAS NA NUŠIĆEVIM DANIMA: Nikšićko pozorište gostuje na Velikoj sceni u Smederevu

Sinoć je u Velikoj dvorani Centra za kulturu Smederevo, u okviru pretfestivalskog programa 42. Nušićevih dana, izvedena monodrama „Nušić lično“ u izvedbi Miloša Tanastkovića i režiji Miodraga Ilića Narodnog pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“.

foto:I.Veselinović

Predstava je uvod u priču o životnim peripetijama, moralu i ljudskim osobinama Branislava Nušića, pisca koji je kritičkom hrabrošću, razumevanjem svog vremena i spremnošću da razobliči nepravdu ostavio svevremenu anatomiju srpskog mentaliteta.

Večeras, 9. decembra od 20 časova Nikšićko pozorište izvodi komad „ Pluća“. Reč je o priči o mladom paru koji razmatra roditeljstvo. Oni su spremni da budu sledeća generacija roditelja, ali ih politička anksioznost, užasna vremenska prognoza i surovost današnjeg sveta značajno plaše. Režiju potpisuje Andrej Nosov, a glumci su Maja Stojanović i Stevan Vuković.