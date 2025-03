NATAŠA AKSENTIJEVIĆ I PREDRAG PEĐA DAMNJANOVIĆ ZA "NOVOSTI": Biti svoj bez lažno stečenih manira, a humor je lekovit za dušu (FOTO)

KOLIKO košta paprika, paradajz, keks ili mikrotalasna, baštenski set, komplet zimskih guma... i to znanje i još malo sreće recept su za sigurnu pobedu u kvizu „Pogodi cenu tačno“, kroz koji vas vode popularni glumačko-voditeljski par Nataša Aksentijević i Predrag Peđa Damnjanović, svakog radnog u 19.10 časova na TV Prva.

Foto: Alksandar Krstović

Kviz je u Srbiju stigao iz Amerike, u kojoj se emituje već decenijama, i popularnost mu ne jenjava. Takmičari pogađaju cene proizvoda i pokušavaju da osvoje nagrade. Cilj je da se pogodi cenu što tačnije, a oni koji su najbliži - pobeđuju. Uzbuđenje podižu i momentima kada se takmičari nadmeću za mnoštvo nagrada, ali niko od učesnika ne odlazi bez nagrade. Zabavno je i uzbudljivo i zbog toga što takmičari nikada ne znaju šta ih čeka, a pitanja su često iznenađujuća i neočekivana.

Publika je ovaj voditeljski par zavolela u televizijskim serijama i pozorištu, a u ovom formatu, Nataša i Peđa dopunjavajući jedno drugo, takmičarima i auditorijumu jednako pružaju zabavu i specifičan humor. Foto: Miša Obradović

*Vodite potpuno drugačiji koncept kviza od svih ostalih koji su do sada emitovani kod nas. Koji je najveći izazov za vas u ovom formatu takmičenja?

Nataša: Suzbiti ljubomoru. Takmičari imaju priliku da osvoje fantastične nagrade, a ja samo to posmatram. Moja uloga je da pitam.

Peđa: U početku je bilo to što je drugačije od svega do sada, a ipak po licenci morate određena pravila da ispoštujete. Sada su izazovi savladani i kreće razrađivanje i prilagođavanje našem mentalitetu.

*Možete li nam ispričati neku anegdotu sa snimanja kviza, kao i o takmičarima koji su na vas ostavili poseban utisak?

Nataša: Sjano se zabaljamo na snimanju. Za dobru atmosferu zaslužni smo svi mi, jer u svakom sektoru rade ljudi koji nose dobru energiju. Opuštajuće mi je kada dođem na snimanje, ekipa me „nahrani“ ljubavlju. Takmičari iz epizode u epizodu, ostavljaju utisak na mene i ne mogu da izdvojim nikoga posebno. Pogrešila bih svakako, jer svako ponaosvob u meni izazove neku jednistvenu emociju.

Peđa: Definitivno, iskrene i jake priče ljudi koji dolaze da se takmiče.

*Da li je neko od takmičara došao sa zanimljivom životnom pričom?

Nataša: Svako od njih nosi neku zanimljivu priču. Kao i u životu, važno je samo da ih navedete da vam to ispričaju.

Peđa: Mnogo je zanimljivih, ali meni su uvek zabavne one situacije „iz kontre“, kada takmičar sa malo kose na glavi, osvoji roze električne viklere za kosu. I to je sreća, pa i život. Foto: Miša Obradović

*Kako se snalazite u prodavnicama i da li biste se vi snašli i kvizu?

Nataša: Kao takmičar ne bih se snašla, ali se nadam da se kao voditeljka dobro snalazim. Gledanost i reakcije publike mi dokazuju da sam po tom pitanju u pravu. Neizmerno sam zahvalna publici na svoj ljubavi i pažnji koju pruža meni i mom radu.

Peđa: U prodavnici se ne snalazim nikako kad su cene u pitanju, jedan sam od onih koji kupuju ono što mu je potrebno negledajući na cene zbog uštede. Mislim da mu dođe na isto, jer onaj koji kupuje na akciji, „navuče se“ vremenom da kupuje i ono što mu ne treba, jer je „na akciji“. Samo ono što mi treba, nikako drugačije. Tako da bih se u kvizu snašao, jedino ako bih došao sa ekipom koja poznaje cene tačno i koja bi mi „šaputala“.

*Nataša, kako je raditi sa Peđom?

- Nakon ovolikog broja godina ponekad i preteško (smeh). On pije mnogo više kafe od mene, pa me tako navuče na diuretik, koji mi ponekad smeta dok snimamo.

*Peđa, i za vas isto pitanje, kako je raditi sa Natašom?

- Posle 20 godina poznanstva i saradnje, naravno da znam kako da olakšam sebi rad sa Natašom (smeh).

*Pored ovog kvoza gledamo vas i u pozorišnoj predstavi „Večeras smo sami“, sa kolegom Semirom Gicićem. Da li nam u dananšnje vreme fali humora?

Nataša: Izuzetno sam ponosna na tu predstavu, koju igram sa mojim kolegom Semirom Gicićem. Uspeli smo da od decembra prošle godine, kada je bilo premijerno izvođenje, u potpunosti „zarazimo“ publiku ovom predstavom. Do sada smo je igrali u više od deset zemalja širom sveta i posebno mi je drago što ju je publika „prihvatila“ i svuda reaguje fantastično. Humor je neophodan u ovo vreme. Deluje kao i u svako vreme, lekovito na čovekovu dušu. Predstavu izvodimo skoro svakodnevno, tako da sam sasvim sigurna da publika obožava komedije.

*Gledali smo vas i u predstavi „Kako sam se nadala, dobro se nisam udala" u režiji Miše Obradovića. Koliko nam je potreban humor u ovim teškim vremenima?

Peđa: Veoma nam je potreban, naročito u ovim burnim vremenima, a svega ostalog imamo dovoljno. Popularna predstava „Kako sam se nadala, dobro se nisam udala“, završila je svoj pozorišni život posle preko sto izvođenja za manje od dve godine. Sa druge strane, radujem se novim saradnjama iz „iste kuhinje“, o kojima još uvek ne mogu i ne smem mnogo da otkrivam, ali ćete čuti i videti uskoro.

*Glumci, voditelji, popularni, a obični, kao „ljudi iz naroda“?

Nataša: „Žena iz naroda“, tako su na početku moje karijere novinari voleli da me opišu, što sam prihvatila od srca. Jer lepo je da ste iz naroda, da niste iz neke druge „grupe“. To, zapravo, znači da niste neko ko je umišljen i iskompleksiran, a to što je prepoznatljiv u javnosti ne uzima za neku veliku prednost. Mene fascinira kad je neko dobar lekar, mnogo više nego neko poznat, a bez zanimanja.

Peđa: Biti ono što jeste, bez dodatnih lažno stečenih „manira“. Lako prepoznam energiju ljudi koji su na sebe navukli ono što im apsolutno ne pripada, i u društvu takvih ljudi odmah se gasim i odlazim. Foto: Aleksandar Krstović

*Šta nećete zaboraviti iz vaše profesije, što je zapisano za dugo trajanje?

Nataša: Neću zaboraviti koliko je moja profesija blagotvorna i za one koji su u njoj, ali i za one koji su konzumenti našeg rada. Ima mnogo kolega i njihovih uloga koje su izlečile moju dušu u trencima kada mi nije bilo lako.

Peđa: Mnogo je trenutaka, projekata i ljudi koje ne zaboravljam, ali bih se vratio na početak svega i izdvojio bih trenutak kad sam na tabli Fakulteta video svoje ime na listi kandidata koji su upisali fakuletet. Tada je sve počelo, a sreća je bila toliko velika, da je često upoređujem sa mojim osećajem letenja.

*Šta vam je gluma donela?

Nataša: Neopisivu radost, kao i teret da iznova i iznova morate da se dokazujete. Nas stalno biraju, propituju, procenjuju, komentarišu i sve ono što ide uz naš posao.

Peđa: Donela mi je da na svoj posao idem da se igram, a igram se sa velikim zadovoljstvom i radošću.

*Da li priželjkujete saradnju sa nekim domaćim ili svetskim režiserima ili glumcima?

Nataša: Moja priželjkivanja vezana su za domaće glumce. Mnogo je njih sa kojima bih volela da radim, ali izdvojiću da bih želela da igram kod Kventina Tarantina sa Ljubomirom Ljubom Bandovićem. Obojica su neopisivo talentovani.

Peđa: Nisam od onih glumaca koji priželjkuju neke konkretne saradnje ili uloge. Vrlo sam zadovoljan kako se odvija i razvija svaka grana mog posla. Srećan sam što mogu da „šetam“ iz sinhronizacije crtanih filmova u pozoriste, pa „skoknem“ do televizije i filma.