SOPRAN SONJA ŠARIĆ KOSOVAC O TRADICIONALNOM IZVOĐENJU "SLEPOG MIŠA" U NARODNOM POZORIŠTU: Raskoš muzičke komedije

DOČEK nove godine ne vezuje se tradicionalno samo za prvojanuarski koncert iz Zlatne sale Muzikferaja, već i za još jedno Štrausovo delo, operetu "Slepi miš", koju je pre više od sto godina u svoj praznični repertoar uvrstila Bečka opera, što su sledile kuće širom sveta, kao i naše Narodno pozorište, a jedno od tih slavljeničkih izvođenja biće upravo 30.decembra na velikoj sceni.

Foto Narodno pozorište

- Razlog zašto je "Slepi miš" popularan u novogodišnjem periodu nesumnjivo su njegova muzička i vizuelna raskoš - kaže, za "Novosti", sopran Sonja Šarić Kosovac, koja će večeras pevati glavnu žensku ulogu Rozalindu. - Među literarnim predlošcima libreta bila je i francuska drama Alevija i Mejaka "Novogodišnja noć", a tokom pripreme novogodišnja noć je zamenjena bečkim balom, pa se možda i tu može naći razlog zašto ovu operetu vezujemo za novogodišnji period. Sama praznična atmosfera ne menja operetu, ali naše praznike čini veselijim, u ritmu valcera, sa mnogo šampanjca. Istovremno, podseća nas da zastanemo, nasmejemo se, zaigramo, saslušamo svoje okruženje, razumemo, oprostimo.

Lik Rozalinde je, kaže sagovornica vrlo zahtevan, jer operetski žanr iako zvuči lagano, traži od umetnika veliku angažovanost:

- Njene deonice su veoma virtuozne, istovremeno imamo dosta govornog teksta, plesa, brze i detaljne glume... Drugačije je nego u operskom žanru. Mnogo puta sam pevala "Čardaš" iz operete "Slepi miš" na koncertima, a pre dve godine sam debitovala u Narodnom pozorištu u ovoj ulozi. Rozalindu vidim kao šarmantnu bečku damu, duhovitu, razdraganu, pomalo patetičnu, snalažljivu i vrlo temperamentnu. Kada shvati da joj muž nije iskren, ona prihvata igru i odlazi na bal prerušena u mađarsku kontesu gde svojim vatrenim temperamentom osvaja sopstvenog muža, a da je on ni ne prepozna. Istovremeno zatvorsku kaznu njenog muža izdržava njena ljubav iz mladosti Alfred, koji je uhapšen u njenom stanu i predstavljen kao suprug.

Na sceni Narodnog pozorišta, ova predstava u režiji Kartalova, izvodi se više od 20 godina, a u podeli su i pevači koji su tu od samog početka, kao i mlađi, koji tek debituju, smatra pevačica i još dodaje:

- Poznato je da je komediju mnogo teže igrati nego dramu. Vrlo je važna dinamika, ritam i način na koji govorite i glumite. Publika uvek mora imati utisak da to što igrate i govorite doživljavate u trenutku, da igrate kao da ne znate šta će se dalje dešavati, a zapravo je sve to jedan uigran koncept. U opereti je zahtevno balansirati između govornog teksta i pevanja, plesa, mnogo brzih kretnji na sceni.

U odnosu na operu, opereta se, tvrdi Sonja Šarić Kosovac, izdvojila kao fizički zahtevniji žanr.

- Štraus je u 19. veka bio u rangu današnjih svetskih zvezda pop muzike. Njegova muzika se slušala u balskim dvoranama, kafeima, na koncernom podijumu, tadašnjim nosačima zvuka, imao je internacionalnu slavu i turneje. Balovi i zabave ne prolaze bez njegove muzike, ni tada, a ako posetite balove u Austriji shvatićete da je situacija ista i danas. Ta činjenica u potpunosti opravdava titulu kralja valcera - zaključuje sopran koji će večeras tumačiti njegovu Rozalindu.