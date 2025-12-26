NOVOGODIŠNJA ČAROLIJA UZ CIRQUE DU SOLEIL: 20 odsto popusta na predstavu „OVO“

BEOGRAD ulazi u novu godinu u znaku spektakla svetske klase.

Povodom predstojećih novogodišnjih praznika, Cirque du Soleil publici u Srbiji donosi posebnu pogodnost – 20 odsto popusta na ulaznice za tribine 4 i 5 za predstavu „OVO“, koja će se održati u Beogradskoj areni od 7. do 10. maja 2026. godine.

Novogodišnja akcija važi u periodu od 26. decembra 2025. godine do 4. januara 2026. godine, i predstavlja idealnu priliku da praznična atmosfera dobije svoj nastavak u vidu nezaboravnog umetničkog doživljaja - ili da nova godina počne uz inspirativan poklon za celu porodicu.

Predstava „OVO“ vodi publiku u razigrani i živopisni univerzum insekata, gde akrobacije, ples, muzika i kostimi zajedno stvaraju dinamičnu proslavu života i prirode.

Beogradska publika imaće priliku da uživa u osveženoj verziji ovog planetarno uspešnog spektakla, sa novim akrobatskim tačkama, unapređenom scenografijom i modernizovanom muzičkom podlogom, koja dodatno pojačava energiju i emociju na sceni.

Raspored predstava:

⦁ 7. maj – 20:00

⦁ 8. maj – 20:00

⦁ 9. maj – 16:00 i 20:00

⦁ 10. maj – 13:00 i 17:00

Informacije o ulaznicama:

Ulaznice su dostupne putem zvaničnih kanala: www.cirquedusoleil.com/OVO, efinity.rs, eFinity aplikacije, kao i na svim eFinity i Moj Kiosk prodajnim mestima širom Srbije.

Popust od 20 odsto važi isključivo na ulaznice za tribine 4 i 5 tokom trajanja novogodišnje akcije.

O predstavi „OVO“

Od svoje svetske premijere u Montrealu 2009. godine, „OVO“ je osvojila više od 7 miliona gledalaca u preko 40 zemalja. Na sceni nastupa 53 umetnika iz 25 zemalja, donoseći akrobacije koje pomeraju granice fizičkih mogućnosti i brišu razliku između cirkusa, plesa i pozorišta.

O Cirque du Soleil Entertainment Group

Cirque du Soleil Entertainment Group je globalni lider u oblasti izvođačke umetnosti uživo. Od osnivanja 1984. godine u Kanadi, kompanija je inspirisala više od 400 miliona ljudi na 6 kontinenata i u 86 zemalja. Danas zapošljava više od 4.000 ljudi, uključujući 1.200 umetnika iz 80 nacionalnosti, i nastavlja da redefiniše granice savremene zabave kroz umetnost, inovaciju i maštu.

