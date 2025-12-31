HIT: Nećete pogoditi koji srpski političar se nalazi na fotografiji

JEDNA stara fotografija privukla je veliku pažnju javnosti.

Foto: Privatna arhiva

Na prvi pogled, malo ko uspeva da prepozna o kome je reč, ali odgovor je iznenadio mnoge – na slici je Vojislav Šešelj, fotografisan u mladosti, mnogo pre nego što je započeo političku karijeru po kojoj je danas poznat.

Fotografija prikazuje Šešelja u školskim danima, sa potpuno drugačijim izgledom u odnosu na onaj po kome ga javnost pamti.

Foto: V. Danilov

