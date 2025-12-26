LOLA RADAKOVIĆ ZA "TV NOVOSTI": U Novu godinu ulazim sa strašću, žarom i zanosom, a posao ne radim, živim ga (FOTO)

TELEVIZIJSKA novinarka i voditeljka emisije „Ekskluziv“ Lola Radaković, koju gledamo svakog dana u 17 sati na TV Prva, jedno je od najprepoznatljivijih lica domaće televizije.

Foto: Zoran Jovanović Mačak

U razgovoru za novogodišnje izdanje „TV novosti“, Lola otkriva da iza televizijske dinamike i ekskluzivnih priča stoji iskrena radoznalost i želja da se javnosti približi prava slika poznatih ličnosti. Kao lice emisije „Ekskluziv“, ona estradno novinarstvo doživljava kao prostor u kome se svakodnevno ruše predrasude, a istina traži strpljenje, posvećenost i odgovornost. Govoreći o svom profesionalnom putu, ističe da je novinarstvo za nju više od posla, to je način života koji podrazumeva stalnu aktivnost, rad tokom praznika i potpunu predanost, ali i veliko lično zadovoljstvo. Posebno mesto u njenom životu zauzimaju kulinarstvo i putovanja, kroz koje pronalazi inspiraciju, mir i novu energiju za televizijski rad. Sa zrelim i sigurnim stavom, Lola poručuje da se dugovečnost i prepoznatljivost na televiziji grade isključivo autentičnošću, kreativnošću i ljubavlju prema onome što se radi.

Iza uvek nasmejanog lica i sigurnog nastupa stoji novinarka koja svoj posao doživljava kao životni poziv. Lola publiku svakodnevno vodi iza kulisa javne scene, tragajući za istinom i autentičnim pričama. U susret Novoj godini, bez žurbe i sa mnogo ličnih osvrta, otkriva šta je pokreće, inspiriše i drži ispred kamera.

- U Novu 2026. godinu ulazim sa istim entuzijazmom koji me prati od prvog dana pred kamerama. Iskrenost, radoznalost i ljubav prema poslu ostaju mooj glavni pokretač. Bilo da je reč o estradi, kulinarstvu ili putovanjima, moj pristup je uvek ličan i autentičan – kaže Lola. Foto: Zoran Jovanović Mačak

*Šta vas intrigira u svetu estradnog novinarstva?

- Razbijanje predrasuda i otkrivanje „pravog lica“ poznatih ličnosti me najviše inspiriše i oduševljava. Publika uvek o najvećim zvezdama misli da su nedodirljivi, arogantni i nedostupni, međutim, u većini slučajeva situacija je potpuno drugačija.

*Odakle inspiracija da svakog dana budete aktuelni sa temama i informacijama koje interesuju narod o javnim ličnostima?

- To su čari našeg posla, svakog dana smo na drugom mestu i pripremamo drugačije priče. U našoj zemlji postoje brojne manifestacije koje sa zadovoljstvom uvek medijski ispratimo, a decembar je mesec koncerata pa je i trenutno dosta radno i paradno.

*Da li postoje dva lica estrade?

- Sigurno da postoje. Nikad nije onako kako nam se čini, na publici je da pretpostavlja, a na nama je da istražimo i saznamo istinu.

*Uspešni ste u poslu, a da li su postojali momenti kada ste poželeli da odustanete?

- Još kao studentu mi se dopala krilatica „Pronađite posao koji volite i nećete morati da radite ni jedan dan do kraja života“. Vodila sam se time, menjala poslove i interesovanja, dok nisam pronašla svoje mesto pod Suncem, ili tačnije, ispred kamera, da budem preciznija. U svom poslu zaista uživam i do sada mi još nije padalo na pamet da ga promenim.

*Osećate li teret svog posla nekada, budući da on sobom nosi neodređeno radno vreme i stalnu posvećenost?

- Kada u nečemu uživate onda posvećenost dolazi prirodno i sve je jačeg intenziteta, barem u mom slučaju. Poslovi od 9 do 17 sati su mi oduvek bili odbojni, stereotipni i na neki način dosadni. Iako sada radim tokom svih praznika, čak i 1. januara, tempo je drugačiji, dinamičniji i meni inspirativniji. Foto: Privatna arhiva

*Koji sagovornik je probudio najveće divljenje kod vas?

- Svaki sagovornik je sam po sebi interesantan i upečatljiv. Oduševljavaju me velike zvezde koje su u većini slučajeva skromniji od drugih i žive potpuno jednostavnim životom.

*Kako i čime se izdvojiti iz mase TV lica?

- Na ovo pitanje ne postoji jednostavan i tačan odgovor. Pretpostavljam da kreativnost i autentičnost tu igraju bitnu ulogu. Eto dobrog razloga da se vidimo za 20 godina, kada ću približnije odgovoriti i nadam se pomoći nekom novom TV licu.

*Gledali smo vas u specijalnoj emisiji kulinarskog šou programa „Masteršef“. Kakav je osećaj pružati podršku takmičarima?

- Radim u zabavnom programu i zabavljam se svaki dan. „Master šef“ je šou koji je meni sam po sebi inspirativan, jer volim kulinarstvo i privatno uživam u kuhinji. Učesnici su bili sjajni, pokazali su zavidne rezultate, kreativnost i iskustvo tokom takmičenja, a u našem specijalnom izdanju emisije, videli smo da im ni humora ne manjka.

*I sami ste pre devet godina bili učesnik šou programa „Prvi kuvar Srbije“ na RTV Pink. Odakle ljubav prema kulinarstvu?

- Kulinarstvo sam zavolela pored svoje mame, koja me je zainteresovala za pripremu različitih jela još kada sam bila dete. Pripremanje hrane u našoj kući je za mene uvek bio poseban događaj, jer je to bio povod da se okupimo za stolom i podelimo najlepše trenutke. Što sam bila starija, moja odgovornost u kuhinji je rasla, a znanje i umeće je bilo sve veće.

*Kakva su sećanja na to učešće?

- Imala sam želju da vratim kuvanje u modu, među mlade ljude, pa sam oberučke prihvatila poziv i kuvala u više od 90 epizoda emisije „Prvi kuvar Srbije“. Tokom takmičenja sam proširila svoje kulinarsko znanje i mnoge savete naših šefova i dalje primenjujem. Pored toga, ekipa je bila sjajna i uživanje je bilo kuvati sa njima. Foto: Privatna arhiva

*Da li je za vas kuvanje stvar improvizacije, mašte i ljubavi. Volite li da spremate više slana ili slatka jela?

- U životu često improvizujem, pa mi nije bilo teško da to radim i u kuhinji. Kuvanje za mene predstavlja ljubav i toplinu doma koja je neprocenjiva. Volim da eksperimentišem kada pripremam bilo koje jelo, retko koristim recepte i uvek dodam neki svoj lični pečat, jer kuvam po svom ukusu ili mi samo jednostavno zafali neka namirnica, za koju pronađem alternativu. Pa kada me neko pita kako se neko jelo zove, često samo kažem „to je na Lolin način“, jer po originalnom receptu sigurno nije pripremljeno.

*Bili ste deo emisije „Čekiranje“ na TV Balkan trip. Koliko je poznavanje turizma važno?

- Po struci sam diplomirani ekonomista u turizmu i zavisnik sam od putovanja. Emisija „Čekiranje“ bila je spoj svega onoga što volim i ono što sam ja. Svakoga dana istraživali smo nove destinacije, atrakcije i išli na gastronomska putovanja. Volim da upoznajem nove kulture, nova mesta i ljude. Smatram da su putovanja jako bitna za sve nas, jer nam proširuju vidike, povezuju nas međusobno i pokazuju nam da ništa nije nedostižno.

*Gde biste voleli da otputujete, a da još niste bili?

- Volela bih da provedem mesec dana u Južnoj Americi. Foto: Privatna arhiva

*Koja je vaša destinacija iz snova?

- Svaka destinacija na kojoj do sada nisam bila (smeh). Šalu na stranu, više sam morski tip, pa me topla klima, zvuk talasa i dobra morska hrana uvek više inspirišu od skijanja.

*Da li sebe smatrate „ministarkom turizma“?

- Ne, ja sebe smatram zaljubljenikom u putovanja.

