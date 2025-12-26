Kultura

KRAJ JEDNE ERE: Preminuo član kultne grupe The Cure

26. 12. 2025. u 20:19

Gitarista grupe The Cure, Peri Bamont, preminuo je u 65. godini života, saopštili su članovi benda.

Foto: Pixabay

Na zvaničnom sajtu benda, dan posle katoličkog Božića, potvrđena je tužna vest da je muzičar preminuo nakon kratke bolesti.

Rok legende, čiju trenutnu postavu čine Robert Smit (65), Sajmon Galup (64), Rodžer O’Donel (69), Džejson Kuper (57) i Rivs Gebrels (68), poslednji put su se našli na vrhu zvanične top-liste albuma sa izdanjem Wish iz 1992. godine.

