EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu

JOŠ kao dečak, kada je kod babe i dede dolazio na Palić, zaljubio se u veslanje. Subotičanin Martin Mačković je rano uzeo vesla u ruke, nikad nije odustajao, verovao je u sebe, ostvarivao snove, sada mu je cilj da se sa Nikolajem Pimenovom u dvojcu domogne zlata na Olimpijskim igrama. Da nije to samo pusta želja uverio se u Šangaju kada su stigli do srebra na SP i dokazali da pripadaju samom svetskom vrhu.

- Još od malena smo stariji brat, sestra i ja trenirali razne sportove. Kao mali, dok je voda u jezeru bila čista gledao sam veslače, koji su ostavili utisak na mene. Jednog dana je brat Toni rekao mi je da je čuo da možemo besplatno da se učlanimo u VK "Palić". Otišli smo u klub, dopao mi se ambijent, video decu da veslaju, da se igraju i bilo je baš lepo. Ja sam u suštini prerano počeo da treniram sa sedam, osam godina, ali sam bio istrajan - počinje Mačković.

Ono što je Martina privuklo je osećaj sjedinjenosti sa prirodom...

- Zbog toga ljudi i idu na veslanje. Nije to profitabilan sport, ali veslači su fanatici. Zajednica je jaka, veslači iz celog sveta se drže zajedno, baš zbog te povezanosti sa prirodom i vodom. Naročito kada je voda mirna, kada je kao staklo, onda se vesla iz sve snage, jer se čovek oseća kao da leti na vodi. Veslanje donosi i mir, probleme ostaviš na obali, samo si u čamcu i sjediniš se sa prirodom. Zbog toga je specifičan sport, naročito što ponekad zaboravimo da cenimo tu lepotu, magiju - impresioniran je Mačković.

U Paliću je počeo u skifu, svojevremeno se pisalo da je imao problema sa čamcem...

- Palić je amaterski klub, ali je iz njega izniklo par vrhunskih veslača, koji su otišli u jače klubove... Kada sam počinjao uslovi su bili dosta loši. Veslao sam u nekom starom čamcu, koji nije bio advekatan. Posle mi je grad Subotica izašao u susret, kupili su mi čamac, što mi je dosta pomoglo. Bilo je najteže da se probijem, mislim da sam dosta sam sebe izgurao, jer se probudila ta vatra u meni, i uspeo sam da ostvarim zapažene rezultate i zainteresovao selektore,trenere... Ali, početak je bio, zaista, dosta težak.

Mnogi su zahvaljujući veslanju završili prestižne fakultete na američkim univerzitetima.

- Mojim roditeljima i meni je uvek bilo bitno obrazovanje. Kada sam ozbiljnije ušao u veslačke vode, onda sam morao da odlučim, sport ili škola. Da sam ostao u Srbiji ili Evropi morao bih da biram, jer bih teško mogao da radim i jedno i drugo na visokom nivou. Srećom, mnogi veslači pre mene su studirali u SAD i tu sam video šansu. Aplicirao sam za Berkli, bio tamo četiri godine, diplomirao sociologiju. Tamo sam veslao na visokom nivou, tim u kojem sam bio, u moje vreme je slavio 150 godina od osnivanja. Stvorili su mnogo vrhunskih veslača, osvajača olimpijskih medalja. Bila je ogromna čast što sam bio tamo.

Martin naglašava da mu je mnogo pomoglo iskustvo stečeno u SAD.

- Donelo mi je samopouzdanje, širinu, kako da se nosim sa stresom, sa problemima. Shvatio sam, veslanje nije jedino što mogu da radim u životu, proširio sam vidike - kaže Mačković.

Kada je diplomirao na Berkliju vratio se u Suboticu, Palić, a već sledeće godine se preselio u Beograd, Partizan, i karijera je krenula uzlaznom linijom. U dvojcu mu je prvi partner bio Nenad Beđik, potom Miloš Vasić i od 2024. Nikolaj Pimenov.

- Mislim da od svakog čoveka može nešto da se nauči, ali mora da se stvori harmonija i energija i na tome mora mnogo da se radi. Najduže sam bio sa Milošem, imali smo mnogo lepih godina. A onda sa počeo da treniram sa Nikolajem i ispostavilo se da je ta kombinacija još bolja - priča Mačković.

Kada je u Beogradu, na Adi Ciganliji je najmanje osam sati dnevno...

- Dosta su monotoni dani, ali uživamo u monotoniji. Svaki dan vežbamo dva puta dnevno. Leti krećemo dosta rano, a zimi na Adu dođemo oko 8 ujutro. Ako možemo da veslamo izlazimo na stazu, a ako je minus ili duva jak vetar, onda smo u zatvorenom prostoru, na ergometru. Tu je i teretana. Zahtevno je, naporno, ali bez toga nema vrhunskih rezultata.

Kada su Nikolaj i on osvojili srebro na SP u Šangaju, hrabro je rekao da napadaju olimpijsko zlato u Los Anđelesu 2028.

- Bio sam na Igrama u Tokiju i Parizu, video kako to izgleda, da sve može da se dostigne, ali moraju da se poklope zvezde, da mnogo toga bude na pravom mestu u pravo vreme. Verujem da imamo kvalitet, to nam je glavni cilj, uradićemo sve što je u našim mogućnostima da se popnemo na najviši stepenik pobedničkog postolja. Verujem u to, šansa postoji, idemo ka tome.

Prvi korak ka ostvarenju sna je ispunjene olimpijske norme. Zato je 2027. najvažnija, kada na SP moraju da budu među 11 čamaca...

- Mislim da ne bi trebalo da bude problema - kaže Mačković.

Šangajsko srebro bilo je vetar u leđa njemu i Pimenovu.

- Daje nam samopuzdanje, puno puta sam sa Milošem Vasićem bio blizu, ali nikada nismo uradili nešto veće od evropske bronze. Sada smo Nikolaj i ja osvojili srebro i više ne mislimo da možemo, već da stvarno možemo. Sve je bilo lepo, euforija je trajala par dana, ali smo svesni da sada moramo da treniramo još jače. Moramo da se dokazujemo svaki dan, svake godine kako bismo bili u poziciji da se borimo za neku od medalja.

Priznaje da je rad sa Nikolom Stojićem doneo iskorak...

- Stojić mnogo zna, ceo život je u veslanju, imao je dugu karijeru. Nikola je dosta strog, živi za veslanje, fokusiran je. Doneo je novu energiju, a motivisan je da se dokaže. Svake godine je sve bolji kao trener, uči i dalje, a mi dobro funkcionišemo sa njim. Na dobrom smo putu - istakao je Mačković.

Volim da šetam, čitam

MARTIN otkriva kako se opušta kada nije u čamcu.

- Volim da se družim sa prijateljima, da budem što duže sa suprugom Natalijom, da čitam, šetam. Najbitnije je da u tim trenucima ne razmišljam o veslanju - kaže Mačković.

Čavićev trag na Berkliju

PRE Mačkovića na Berkliju je studirao i legendarni plivač Milorad Čavić.

- Na par mesta pored kampusa su slike Milorada. Ostavio je svoj trag na fakultetu u svakom smislu - kaže Martin.

LIČNA KARTA

Ime i prezime: Martin Mačković

Datum, mesto rođenja: 4. 9. 1995, Subotica

Visina, težina: 197 cm / 92 kg

Obrazovanje: diplomirao sociologiju na Berkliju

Najveći uspesi: srebro na SP, bronza na EP, zlato na SP do 23 godine

Nacionalno priznanje

TROFEJNI veslač obezbedio je nacionalno priznanje

- Ne razmišam previše o tome. Imam još deset godina do priznanja, tako da se ne oslanjam previše na to. Naravno, lepo je, daje neki osećaj sigurnosti, ali ko zna šta će još da se desi - kaže Martin.

