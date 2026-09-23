DETONACIJA ODJEKNULA RANO U ZORU: Drama na Zvezdari, istraga u toku
SNAŽNA detonacija uznemirila je jutros oko 5 sati stanare beogradskog naselja Zvezdara.
Kako saznaje "Telegraf.rs", na meti nepoznatog napadača našla se porodična kuća na koju je, nezvanično, bačena bomba.
Prema nezvaničnim saznanjima portala Telegraf.rs, u napadu, na sreću, nije bilo povređenih lica, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Oštećena su dva automobila - jedno vozilo koje je bilo parkirano u dvorištu i drugo ispred samog objekta.
Odmah nakon prijave, na lice mesta izašle su jake policijske snage koje su blokirale ovaj deo naselja.
U toku je detaljan uviđaj. Forenzičari prikupljaju sve tragove i materijalne dokaze s lica mesta kako bi rekonstruisali događaj.
Inspektori trenutno "češljaju" snimke sa svih okolnih nadzornih kamera u pokušaju da utvrde putanju kretanja napadača pre i posle eksplozije.
Policija obavlja razgovor s vlasnicima kuće i vozila kako bi se utvrdilo da li su ranije dobijali pretnje ili su se nekome zamerili.
Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju počinioca ovog krivičnog dela.
BONUS VIDEO: BRZA AKCIJA BEOGRADSKE POLICIJE: Ovako je uhapšen Turčin koji je ubio Ruskinju u Borči
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
DVA PUTA BACANA BOMBA U ISTO DVORIŠTE: Saslušan osumnjičeni "bombaš"
27. 08. 2026. u 17:20
PO NALOGU VJT BEOGRAD: Priveden osumnjičeni za davanje mita policajcu
22. 09. 2026. u 22:22
VJT: Predložen pritvor za državljanina Bugarske zbog silovanja 25-godišnjaka
22. 09. 2026. u 19:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)