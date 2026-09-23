DETONACIJA ODJEKNULA RANO U ZORU: Drama na Zvezdari, istraga u toku

SNAŽNA detonacija uznemirila je jutros oko 5 sati stanare beogradskog naselja Zvezdara.

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Kako saznaje "Telegraf.rs", na meti nepoznatog napadača našla se porodična kuća na koju je, nezvanično, bačena bomba.

Prema nezvaničnim saznanjima portala Telegraf.rs, u napadu, na sreću, nije bilo povređenih lica, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Oštećena su dva automobila - jedno vozilo koje je bilo parkirano u dvorištu i drugo ispred samog objekta.

Odmah nakon prijave, na lice mesta izašle su jake policijske snage koje su blokirale ovaj deo naselja.

U toku je detaljan uviđaj. Forenzičari prikupljaju sve tragove i materijalne dokaze s lica mesta kako bi rekonstruisali događaj.

Inspektori trenutno "češljaju" snimke sa svih okolnih nadzornih kamera u pokušaju da utvrde putanju kretanja napadača pre i posle eksplozije.

Policija obavlja razgovor s vlasnicima kuće i vozila kako bi se utvrdilo da li su ranije dobijali pretnje ili su se nekome zamerili.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju počinioca ovog krivičnog dela.

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