Zločin

HAPŠENJA U POŽAREVCU: Trojica osumnjičena za otmicu i razbojništvo

Dušanka Novković

23. 09. 2026. u 14:42

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PRIPADNICI policije u Požarevcu u saradnji sa UKP, SBPOK, Službe za suzbijanje kriminala, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su S.S. (39) iz Kraljeva zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela otmica, razbojništvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava, kao i D.A. (47) iz Čačka, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela otmica, razbojništvo i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

ХАПШЕЊА У ПОЖАРЕВЦУ: Тројица осумњичена за отмицу и разбојништво

D.N.

Takođe, policija je uhapsila i U.K. (33) iz Beograda, za kojim je prethodno bila raspisana potraga, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela otmica i razbojništvo u pomaganju. S.S. i D.A. sumnjiče se da su 1. februara ove godine u Kostolcu upali u porodičnu kuću pedesetosmogodišnjeg muškarca i njegove supruge, vezali ih i tukli, a potom uz pretnju pištoljem, zahtevali da im daju novac.

Sumnja se da su iz kuće uzeli 5.000 evra, zlatni nakit i nekoliko mobilnih telefona koje su pronašli, a zatim su muškarca nasilno ubacili u automobil i odvezli u nepoznatom pravcu. U.K. je, kako se sumnja, sačekao S.S. i D.A. i potom im pomogao da zamene vozila kojim je muškarac prevezen. Operativnim radom pripadnici policije pronašli su otetog muškarca u blizini naselja Borča gde su ga, kako se sumnja, osumnjičeni izbacili iz automobila, dok je njegova supruga zbrinuta u Opštoj bolnici u Požarevcu gde su joj konstatovane teške telesne povrede. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.

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