Nesreće

UTOPIO SE U ŠAHTI: Nesreća u Mrčajevcima

В. И.

23. 09. 2026. u 16:23

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U SELU kraj Čačka utopio se brat od strica poznatog pevača Miroslava Ilića.

УТОПИО СЕ У ШАХТИ: Несрећа у Мрчајевцима

Foto: magnific/jeswin

U šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, juče u jutarnjim satima, utopio se M. I. (64), brat od strica poznatog pevača narodne muzike, Miroslava Ilića.

Prema prvim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.


 

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