POZNATO MESTO I VREME SAHRANE GORANA MASKIMOVIĆA: Porodica i prijatelji se potresnim rečima opraštaju od stradalog pevača

VEST o tragediji u kojoj je poginuo pevač Goran Maksimović duboko je potresla estradu.

Foto: Printskrin/Instagram/gogo_maksimovic

On je izgubio život u 26. godini u saobraćajnoj nesreći.

Sahrana pevača Gorana Maksimovića (26), koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći nakon što se vraćao sa prijateljima i suprugom sa Šabačkog vašara, će biti u četvrtak u 12h u selu Gorice.

- Neka ti duša počiva u miru, a sećanje na tebe živi večno - piše u objavi koju je podelila pevačica Milica Kostadinović koja se emotivnim rečima oprostila od kolege Gorana Maksimovića.

Dalje, u objavi navedeno je kada će pevač biti ispraćen na večni počinak.

- Sa velikim tugom i bolom, obaveštavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da će se sahrana našeg dragog održati u četvrtak u 12h u porodičnom selu Gorice. Porodica će ispratiti svog voljenog na večni počinak - piše u objavi.

Podsetimo, mladi pevač Goran Maksimović (26) izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Slatina kod Šapca. Prema prvim informacijama, u automobilu su se u trenutku nesreće nalazile još tri osobe, među kojima i njegova supruga.

Vest o njegovoj iznenadnoj smrti duboko je potresla njegovu porodicu, prijatelje i kolege.

Povodom ove tragedije oglasila se bivša učesnica muzičkog takmičenja "Zvezda Granda", Milica Kostadinović, koja se od svog kolege i prijatelja oprostila emotivnom porukom na društvenim mrežama.

– Otišao si prerano, prijatelju. Teško je prihvatiti da je utihnuo glas uz koji su nastajale moje prve svirke i neke od najlepših uspomena. Pamtiću te po osmehu koji je osvetljavao svaku prostoriju, po dobroti, po osmehu i po pesmi. Verujem da sada gore negde pevaš, baš onako kako si umeo, iz srca. Sačuvaj za mene jednu pesmu. Kada se jednog dana ponovo sretnemo, zapevaćemo je zajedno. Lepo mi spavaj, Gogiška moj – poručila je Milica.

(Telegraf.rs)

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