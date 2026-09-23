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DEDA (71), PIJAN, NA PIJACI, PRETUKAO SUPRUGU (65): Pančevačko OJT podiglo optužnicu protiv nasilnika, traži 3 meseca zatvora

Jelisaveta Ljutić

23. 09. 2026. u 16:18

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OSNOVNO javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je tamošnjem sudu optužni predlog protiv S. M. (71) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

ДЕДА (71), ПИЈАН, НА ПИЈАЦИ, ПРЕТУКАО СУПРУГУ (65): Панчевачко ОЈТ подигло оптужницу против насилника, тражи 3 месеца затвора

N. Bijelić

Prema navodima tužilaštva, S. M. je 11. februara, oko 16,51 časova, na platou Zelene pijace u Pančevu, u stanju alkoholisanosti, napao svoju vanbračnu suprugu R. C. (65). 

Sumnja se da je S. M, koji je u trenutku napada imao 2,98 promila alkohola u organizmu, supruzi zadao više udaraca u predelu glave. Od zadobijenih povreda žena je pala na betonsku podlogu i zadobila lake telesne povrede.

Tužilaštvo navodi da je time okrivljeni ugrozio spokojstvo i telesni integritet oštećene.

U optužnom predlogu tužilaštvo je predložilo da sud S. M. osudi na tri meseca zatvora, kao i da mu izrekne meru bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara.

O daljoj odgovornosti okrivljenog odlučivaće Osnovni sud u Pančevu.

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