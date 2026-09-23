BAHATI MUŽ I OTAC, PIJAN SLETEO S PUTA, POVREĐENO PETRO DECE: Određen pritvor S.Š. (43) zbog saobraćajke koju jue izazvao
S. Š. (43) iz Ilandže, osumnjičenom da je pod dejstvom alkohola izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je povređena njegova supruga i šestoro maloletne dece, određen je pritvor do 30 dana, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu.
Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, nezgoda se dogodila 20. septembra oko 00,30 časova na državnom putu između Alibunara i Seleuša, kada je "Opel Astra" kojom je upravljao S. Š. sletela sa kolovoza i prevrnula se.
Prema navodima OJT u Pančevu, nezgoda se dogodila na Državnom putu Drugog B reda broj 310, kod 21. kilometra i 500 metara:
- Sumnja se da je S. Š, upravljajući vozilom u kojem su se nalazili njegova supruga i šestoro maloletne dece, zbog prisustva alkohola u organizmu i neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad automobilom, nakon čega je vozilo sletelo sa kolovoza i prevrnulo se. Naime, utvrđeno je da je osumnjičeniu organizmu imao 1,70 mg/ml alkohola, a u nezgodi je povređeno svih sedam putnika. Kod petoro je konstatovano da su zadobili lake telesne povrede, dok su kod dvoje dece utvrđene teške telesne povrede opasne po život.
S. Š. je, po nalogu dežurnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, nakon nezgode bio zadržan do 48 sati, a potom je saslušan u tužilaštvu. Nakon toga, na predlog tužilaštva, sud mu je odredio pritvor do 30 dana zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.
On se sumnjiči za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a dalji tok postupka zavisiće od rezultata istrage i dokaza koje nadležni organi budu prikupili.
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